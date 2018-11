Dentro Isabella Ferrari

vanityfair

(Di venerdì 9 novembre 2018)Chi è, che cosa fa fuori e ha, quando nasce e dove sta andando, quali sono i suoi perché? Dietro le quinte del nostro shooting nello splendido Brera Design Apartment, si racconta «donna libera, madre disponibile (di Teresa e Nina, 23 e 20 anni, e Giovanni, 18, ndr), moglie simpatica (del regista Renato De Maria, ndr), amica fedele e attrice che non ha più paura». LEGGI ANCHE: «Dopo la malattia» Mentre si prepara al debutto di Baby, nuova serie di Netflix in rete dal 30 novembre ispirata alla vicenda del 2014 delle minorenni dei Parioli che si prostituivano per comprarsi borsette e abiti firmati («Che storia morbosa e spaventosa: ci colpì tutti moltissimo a ...