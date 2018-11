Del Potro rassicura i fan dopo l’infortunio | “mi era crollato il mondo addosso! Ora va

ATP Finals – Del Potro dà forfait per infortunio : Cilic al suo posto : Juan Martin Del Potro ufficializza il suo forfait dalle ATP Finals: il tennista argentino non vuole forzare il recupero dalla frattura della rotula subita a Shanghai. Marin Cilic qualificato al suo posto Dopo il brutto infortunio subito a Shanghai, sembrava ormai certo il forfait di Juan Martin Del Potro dalle ATP Finals. Mancava solo l’ufficialità, arrivata in giornata: il tennista argentino ha decisodi non forzare il recupero ...

Rotula rotta - dramma Del Potro : "Non so se riuscirò a tornare" : Poi, dopo il primo rientro, la medaglia olimpica a Londra e il ritorno fra i primi 5 del mondo, la seconda mazzata: altri tre interventi, stavolta al polso sinistro, fra il marzo del 2014 e il giugno ...

Tennis - Masters 1000 Shanghai 2018 : Federer concede ancora un set - Djokovic elimina Cecchinato. Si ritira Del Potro : Si sono chiusi gli ottavi di finale nel Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver sofferto contro Medvedev, Roger Federer fatica anche contro lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Lo svizzero cede un altro set, ma alla fine riesce ancora una volta a vincere e ad entrare tra i primi otto del torneo cinese. Adesso Federer affronterà il giapponese Kei Nishikori, che ha superato in due set l’americano Sam Querrey. Finisce, invece, l’avventura di ...

ATP Shanghai : Del Potro si ritira contro Coric - ancora un infortunio : Juan Martin Del Potro costretto al ritiro durante l’incontro con Coric in quel di Shanghai, il croato passa ai quarti di finale dove incontrerà Ebden Del Potro si è ritirato durante l’incontro valido per gli ottavi di finale del torneo di Shanghai contro Coric. Un problema al ginocchio, ennesimo della carriera di Delpo, ha costretto il tennista argentino a dare forfait dopo aver perso il primo set col punteggio di 7-5. Coric ...

ATP Shanghai 2018 : Del Potro - Zverev e Anderson agli ottavi : ... SKY SPORT ARENA e SKY SPORT UNO da lunedì 8 a venerdì 12 ottobre dalle ore 7 alle ore 16.30 sabato 13 ottobre ore 10.30 Prima semifinale ore 14 Seconda semifinale domenica ...

ATP Shanghai – Del Potro a fatica contro Gasquet : l’argentino avanti al tie-break del secondo set : Juan Martin Del Potro avanza agli ottavi di finale dell’ATP di Shanghai: il tennista argentino soffre contro Gasquet, ma riesce ad imporsi al tie-break del secondo set dopo quasi 2 ore Juan Martin Del Potro si deve sudare il passaggio del turno nell’ATP di Shanghai. Il tennista argentino, attualmente numero 4 del ranking mondiale maschile, è riuscito ad approdare agli ottavi di finale del torneo asiatico superando un ostico Richard Gasquet ...