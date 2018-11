Definizione agevolata 2018 atti di accertamento | come fare

leggioggi

(Di venerdì 9 novembre 2018) Pace fiscale ai nastri di partenza: la prima data utile per aderire alle sanatorie ‘flash’ previste dal dl fisco e, nel caso specifico, alladi, è quella di martedì 13 novembre, termine entro cui versare l’importo, privo di sanzioni e interessi, dovuto per l’con adesione sottoscritto, ma non perfezionato al 24 ottobre (data in cui il Decreto fiscale è entrato in vigore). Il 23 novembreindicato dalle Entrate, bisognerà invece versare gli importi per l’invito al contraddittorio con istruttoria ancora pendente al 24 ottobre e per l’avviso di, rettifica o liquidazione, e l’atto di recupero credito non ancora impugnato. Eccoper aderire alladeglidicontroversie tributarie: quali sono Il ...