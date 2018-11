Ddl Pillon | Di Maio smonta l' affido dei figli condiviso | Così non va

Affido condiviso - Di Maio : 'Ddl Pillon così non va - da modificare' - Sabato proteste in 60 piazze : La proposta di legge del senatore leghista Simone Pillon che prevede l'affidamento condiviso dei figli nelle coppie separate e l'azzeramento dell'assegno di mantenimento, "così non va". Lo ha ...

Ddl Pillon - ho cercato di capire perché è inaccettabile e quali sono le alternative : Questi sono giorni di protesta contro il ddl 735 di Pillon e altri firmatari. Il ddl parla di affido condiviso immaginando un diritto di famiglia stravolto da imposizioni autoritarie e rigidità impossibili da accettare. Per discutere delle criticità del ddl 735 ho voluto incontrare Marino Maglietta, prima studente di giurisprudenza, poi di Scienze matematiche, fisiche e naturali, restando all’Università come docente di fisica dello stato ...