Dalla Spagna | ' Denis Suarez obiettivo del Napoli'

Juventus - la bomba Dalla Spagna : Allegri ai titoli di coda - ecco il nome del sostituto : La Juventus è reduce dalla sconfitta nella gara di Champions League contro il Manchester United, una prestazione comunque buona per la squadra di Massimiliano Allegri che ha dimostrato la superiorità in campo dal punto di vista fisico e tecnico ma non è riuscito a concretizzare. E’ un pesante ko non solo per la classifica in Champions League ma anche per il morale della squadra che fino alla serata europea dello Stadium sembrava ...

Roma - Zidane ha rifiutato la panchina giallorossa : lo riportano Dalla Spagna : Non solo Paulo Sousa, non Donadoni, nemmeno Blanc: Zidane. Si Zizou, l'ex juventino e pluricampione d'europa come allenatore e tecnico del Real Madrid. La Roma, secondo media spagnoli, aveva pensato a ...

Uomini e donne - Dalla Spagna la soffiata choc a Maria De Filippi : una bruttissima storia di corna : dalla Spagna arriva un messaggio di avvertimento destinato a Maria De Filippi . La notizia di Ivan Gonzalez come tronista di Uomini e donne è arrivata oltralpe e la sua ex fidanzata, Ruth Basauri , ha ...

Juventus - Dalla Spagna : Keylor Navas cerca casa a Torino : Keylor Navas- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni di mercato, e come sottolineato da “Don Balon”, Keylor Navas starebbe avanzando concretamente verso la Juventus. Come riporta il quotidiano spagnolo, addirittura, il portiere costaricano starebbe già cercando casa a Torino. Cristiano Ronaldo abbraccerebbe molto volentieri il suo ex compagno di squadra, ma la situazione, oggettivamente, non […] L'articolo ...

Lazio - Luis Alberto ha richieste Dalla Spagna : la situazione : Luis Alberto ancora molto richiesto dalla Spagna nonostante un avvio di stagione in tono minore rispetto alla passata stagione in casa Lazio Luis Alberto sta avendo enormi difficoltà a riconfermarsi ad alti livelli con la sua Lazio. Il calciatore spagnolo però, non sembra avere perso il proprio appeal sul mercato, con il Siviglia che resta molto vigile in merito alle dinamiche che gravitano attorno al trequartista. Secondo la stampa ...

Antonio Conte - l'ultima speranza per andare al Real Madrid : la voce Dalla Spagna : Buona la prima per Santiago Solari come allenatore ad interim del Real Madrid. I Blancos si qualificano per gli ottavi di finale della Coppa del Re grazie alla vittoria per 4-0 in casa del Melilla, ...

Basket - Alessandro Gentile riparte Dalla Spagna : ha firmato con l’Estudiantes : Alessandro Gentile ha firmato con l’Estudiantes, squadra della Liga ACB che lo ha accolto dopo un’estate complicata Alessandro Gentile riparte dalla Spagna, più precisamente dall’Estudiantes. Il cestista italiano giocherà dunque nella Liga ACB nella stagione in corso, in una squadra con ambizioni di playoff, il tutto dopo un’estate ricca di problemi fisici. “Quando mi si è presentata questa opportunità ho parlato ...

Real - Dalla Spagna : 'Squadra con Lopetegui - Perez vuole Conte o Pochettino' : TORINO - Il Clasico di domenica quasi certamente deciderà il destino di Julen Lopetegui . Florentino Perez sembra ormai deciso a esonerare l'ex ct della Spagna ma lo spogliatoio è ancora dalla parte ...

Dalla Spagna : retroscena Bakayoko : al Milan per 'colpa' della Roma : Secondo Sport , Tiemoué Bakayoko avrebbe dovuto sostituire Steven Nzonzi al Siviglia. Il club andaluso aveva già scelto il francese, comunicandolo anche al Chelsea. Era tutto fatto, compreso l'ok di Sarri, ma ...

MotoGp – Infortunio Jorge Lorenzo : importanti novità Dalla Spagna sulla situazione del ducatista : Jorge Lorenzo operato al polso sinistro: il maiorchino sotto i ferri nella giornata di ieri a Barcellona Jorge Lorenzo è rientrato in Spagna dopo l’amaro weekend di Motegi: il maiorchino della Ducati non ha potuto gareggiare al Gp del Giappone poichè non è riuscito a recuperare dall’Infortunio di qualche settimana fa in Thailandia. AFP/LaPresse Il ducatista è salito in sella alla sua moto nelle Fp1 del Gp del Giappone, ma non è ...

Il governo italiano visto Dalla Spagna : 'I grillini non si fidano più - Salvini in ascesa' : I riflettori degli osservatori politici internazionali sembrano puntati sull'Italia e sui due vicepremier. Dopo l'attacco di The Independent a Matteo Salvini [VIDEO], è la volta del quotidiano spagnolo El País che analizza il ruolo di Di Maio nell'ambito della 'crisi' di governo che si starebbe consumando in questi giorni. Una crisi che, secondo la testata, andrebbe avanti da tempo, ancor prima dell'annuncio di Di Maio a Porta a Porta. El País: ...

Dalla Spagna : 'Il Barcellona scarica Malcom. C'è l'Inter' : Così, secondo quanto riferisce il quotidiano Sport, il giocatore dovrebbe partire nella sessione invernale di mercato, a gennaio. Sulle tracce di Malcom, informa il giornale, ci sarebbe l' Inter , ...

Dalla Spagna : l'Inter chiede Malcom in prestito - il Barça aspetta la maxi offerta : TOTTENHAM E maxi offerta - Come scrive Sport , i nerazzurri, insieme all' Arsenal , hanno fatto dei primi sondaggi, capendo se ci fossero margini di manovra per un trasferimento in prestito . Il ...

Igor il russo - sospesa la consegna Dalla Spagna : slitta processo per le rapine. Il 31 ottobre udienza per omicidi : Il processo sulle rapine si farà, ma non ora, perché “l’autorità spagnola ha sospeso la consegna di Igor Vaclavic alias Norbert Feher, disponendo la sua esecuzione solo a soddisfatta giustizia spagnola”. Lo ha messo a verbale il presidente del collegio del tribunale di Ferrara, Vartan Giacomelli, prendendo atto dell’”impossibilità dell’imputato a presenziare”, applicando il “legittimo impedimento” del ...