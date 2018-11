Dalla plastica riciclata il primo prototipo di “casetta-rifugio”

meteoweb.eu

(Di venerdì 9 novembre 2018) Una ‘casetta–rifugio’ realizzata interamente in. Ilal mondo, realizzato da Corepla e dall’Ong Waste Free Ocean (Who), è stato esposto alla Fiera di Rimini, in occasione di Ecomondo, l’appuntamento annuale dedicato alla green economy. I rifiuti inraccolti, riciclati e utilizzati per la realizzazione dell’abitazione d’emergenza provengono in parte dal fiume Po dove è attivo il progetto ‘Il Po d’AMare’ avviato da Corepla in collaborazione con Castalia, Fondazione per lo sviluppo sostenibile, Autorità distrettuale del bacino del Po e il patrocinio del comune di Ferrara e Aipo. In particolare, una parte dei rifiuti plastici raccolti con barriere sperimentali in polietilene nel fiume Po sono stati impiegati per realizzare innovativi pannelli, utilizzabili per costruire case rifugio a basso costo per comunità che hanno perso le loro ...