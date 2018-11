Dal 12 al 29 novembre 2018 pulizia notturna delle strade

PIENA DEL FIUME PO - A partire Dal 9 novembre 2018 su richiesta dell'AIPo - Agenzia Interregionale per il Fiume Po - : Chiusa precauzionalmente la ciclabile Destra Po dalla Canottieri al Ponte Ro-Polesella 09-11-2018 / Giorno per giorno Su richiesta dell'AIPo , Agenzia Interregionale per il Fiume Po, , l'...

Il segreto - Francisca scompare e Julieta arrestata : anticipazioni trame Dal 12 al 16 novembre : Anche dopo sei anni dal suo inizio, la soap spagnola Il segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – che sembra molto placida e tranquilla ma ormai da anni ormai è teatro degli avvenimenti più strani immaginabili –, non risparmia colpi di scena, morti, intrighi, amori leciti e clandestini nonché, ça va sans dire, segreti a non più finire. La serie iberica è in onda su Canale 5 da lunedì 12 a venerdì 16 novembre alle ...

Il Segreto - Emilia viene stuprata : anticipazioni trame Dal 5 al 10 novembre : Ancora una volta arriva una settimana stracolma di intrighi, ricca di sotterfugi e piena di colpi di scena: stravolgimenti, vendette e misteri sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo – che sembra molto placida e tranquilla ma ormai da anni ormai è teatro degli avvenimenti più strani immaginabili – e in onda su Canale 5 da lunedì 5 a sabato 10 novembre alle 16.20 (il sabato alle ...

Un Posto al sole - anticipazioni Dal 12 al 16 novembre : Patrizio lascia Napoli? : Un Posto al sole: ecco tutte le anticipazioni della prossima settimana. Cosa succederà tra Ferri e Marina? Un Posto al sole. Marina è sempre più spietata nel ricattare Roberto Ferri, il quale cerca di convincere Valerio ad unire le forze e, quindi, le due imprese. Elena è sollevata nel rivedere la madre riprendersi pian piano anche […] L'articolo Un Posto al sole, anticipazioni dal 12 al 16 novembre: Patrizio lascia Napoli? proviene da ...

Annunciato l’instore tour di Baby K per Icona - nuovo disco con J-Ax e Gemitaiz Dal 16 novembre : L'instore tour di Baby K per Icona è stato finalmente Annunciato. I firma copie per la presentazione del nuovo album inizieranno nel giorno del rilascio del disco, con l'appuntamento alla discoteca Laziale di Roma. Per il momento, il calendario si conclude con la tappa dell'Ipersimply di Senigallia dell'8 dicembre. Il disco è già stato anticipato dal rilascio di Come no, primo singolo ufficiale estratto dal disco che contiene anche i grandi ...

Boomdabash - al via Dal 20 Novembre il "Barracuda winter tour" in Europa e in Italia Da venerdì 9 Novembre : Dopo essere stati i trionfatori dell'estate 2018 con la pluripremiata hit 'Non ti dico no' con la grande Loredana Bertè i Boomdabash non intendono fermarsi e, dopo aver registrato il tutto esaurito ...

Anticipazioni Il Segreto Dal 12 al 16 Novembre 2018 : Julieta arrestata : Il Segreto Anticipazioni prossima settimana: Julieta in carcere, Emilia nasconde qualcosa Una settimana ricca di colpi di scena a Il Segreto di Puente Viejo. Ci attendono nuovi e sconvolgenti episodi. La trama della telenovela spagnola si fa sempre più avvincente. Partiamo da ciò che accade alla dolce Julieta. La giovane donna e il suo amato […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto dal 12 al 16 Novembre 2018: Julieta arrestata proviene da ...

Una Vita anticipazioni Dal 12 al 16 novembre : un violento terremoto ad Acacias : anticipazioni Una Vita prossima settimana: Ursula va a vivere a casa di Cayetana, terremoto ad Acacias 38 L’appartamento di Cayetana viene rimesso a posto e il Patronato De La Serna paga la ristrutturazione dell’abitazione. A prendere possesso della casa è proprio Ursula, insieme alla famiglia Alday e la figlia Blanca. Infatti, vedremo la Dicenta prendere […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 12 al 16 novembre: un violento ...

Conferenze - film e spettacoli : Dal 14 al 18 novembre torna la settimana della cultura italo"polacca : ... il Museo Auschwitz Birkenau, l'Associazione Auschwitz Memento, l'Assessorato alla cultura del Comune di Bari, l'Istituto Comprensivo "Massari-Galilei" di Bari, il Dipartimento Turismo, Economia ...

Novità Playstation Classic al 9 novembre - svelati dettagli a poche settimane Dall’uscita : Un tuffo nel passato molto atteso quello di Playstation Classic, la riproposizione della prima storica console Sony pronta ad approdare sul mercato nel corso delle ultime settimane del 2018. Il colosso nipponico ha scelto di calcare le orme di Nintendo, che con i suoi Mini NES e Mini SNES ha portato nelle casse della società introiti interessanti, oltre a foraggiare la nostalgia delle vecchie leve videoludiche. Nelle ultime ore nuovi dettagli ...

Uomini e Donne - Trono Classico : la puntata del 9 novembre 2018 in diretta Dalle ore 14 : 45 : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri.prosegui la letturaUomini e Donne, Trono Classico: la puntata del 9 novembre 2018 in diretta dalle ore 14:45 pubblicato su Gossipblog.it 09 novembre 2018 07:31.

Maltempo Campania : Dal 15 novembre obbligo di catene a bordo nei tratti a rischio neve o ghiaccio : Anas ricorda che a partire dal 15 novembre 2018 e fino al 15 aprile 2019 sarà in vigore l’obbligo di catene a bordo o pneumatici invernali sui tratti delle arterie viarie campane maggiormente esposti al rischio di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio. Nel dettaglio, l’obbligo riguarderà: – la strada statale 87 “Sannitica”: dallo svincolo Zona Industriale – Torrecuso (km 78,600) fino al Confine Regionale (km 105,840), in ...

Outlander 4 : al via in Italia Dal 9 novembre - VIDEO prima puntata : Outlander 4 sbarca finalmente sul piccolo schermo Italiano, grazie alla prima serata di FoxLife. Assisteremo alla prima puntata, intitolata America The Beautiful, dove ritroveremo Jamie e Claire alle prese con il Nuovo Mondo. Le anticipazioni di Outlander 4 si concentrano sul 1767, anno in cui i due protagonisti scoprono di trovarsi in America. Outlander 4 anticipazioni prima puntata Dove siamo rimasti? Claire era stata catturata mentre cerca di ...