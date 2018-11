Dai blog ai non-reportage | Zerocalcare al Maxxi

Chiara Ferragni - il gesto che non ti aspetti : la fashion blogger sparita Dai social [VIDEO] : Che fine ha fatto Chiara Ferragni? La fashion blogger spegne il telefono e sparisce dai social: lo strano gesto dell’influencer cremonese Chiara Ferragni da quasi 24 ore non pubblica più storie e post sul suo profilo Instagram. La fashion blogger dopo aver aggiunto un video sul suo profilo ufficiale, in cui spegne il cellulare, è sparita dai social network. Pausa rigenerante per l’influencer o c’è qualcosa di più sotto? ...