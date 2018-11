Da domenica anticiclone africano e via con l’estate di San Martino

retemeteoamatori

: RT @arpalombardia: #Meteo #Lombardia: nuova #perturbazione in arrivo, migliora domenica. Da lunedì #anticiclone con tempo asciutto, più #so… - pcbassignana : RT @arpalombardia: #Meteo #Lombardia: nuova #perturbazione in arrivo, migliora domenica. Da lunedì #anticiclone con tempo asciutto, più #so… - AllertApc : RT @arpalombardia: #Meteo #Lombardia: nuova #perturbazione in arrivo, migliora domenica. Da lunedì #anticiclone con tempo asciutto, più #so… -

(Di sabato 10 novembre 2018) Verso una fase di alta pressione Bentrovati amici il flusso atlantico comincerà lentamente a partire daa lasciare la presa all’. Infatti sono attesi ancora rovesci al più sparsi e moderati nei prossimi giorni al Nord-ovest, alta Toscana e Sardegna mentre sul resto della penisola tornerà il sole tra qualche nuvola. Temperature ovunque con picchi massimi fin sopra 20°C. Proprio dalla giornata dicome vediamo in grafica aria sub-tropicale porterà i suoi massimi di alta pressione sul nostro stivale. Si aprirà quindi una fase di tempo per lo piu’ soleggiato con valori termici ancora una volta sopra la norma di diversi gradi. Avrà inizio quindi l’estate di Sananche se va detto che il clima mite non ci ha mai abbandonato quest’anno. L’unico disturbo potrebbe essere qualche nebbia mattutina nelle vallate ...