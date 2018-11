Cuore | più sesso per prevenire infarto e patologie cardiache

Meno sigarette e più sesso per un Cuore sano : Roma, 9 nov. (AdnKronos Salute) - Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la principale causa di morte nel nostro Paese, essendo responsabili del 44% di tutti i decessi. Per ridurre il rischio è "importante un’attenzione particolare al regime alimentare e allo stile di vita, che deve e

La vasca da bagno più bella del mondo si trova su un albero - nel Cuore del Texas : ... cosa cambia dall'1 novembre È decollato il volo più lungo del mondo da Singapore a New York Il ponte sul mare più lungo del mondo collega Macao alla Cina La nuova pista ciclabile sul Lago di Garda, ...

Il ritratto più dettagliato del Cuore del Sole : Pronto il ritratto del cuore del Sole pi dettagliato di sempre, grazie ai dati sui neutrini solari, ossia le inafferrabili particelle prodotte dalle reazioni che avvengono nel nucleo della nostra ...

Lo strappo di Gattuso è Cuore e qualità : "Noi siamo più forti" : nostro inviato a MilanelloC'è qualcosa nell'aria a Milanello che svela la particolarità della vigilia. Una specie di elettricità che quasi si può toccare. Eppure a vedere e a sentire Gattuso prima del derby della Madonnina sembra un giorno come un altro. Sereno, rilassato, posato. Non una parola né un atteggiamento al di sopra delle righe. Perfetto. Un lord inglese. Anche se probabilmente dentro di lui, sarà tutta un'altra cosa. Perché quello ...

Mondiali Volley 2018 – Il Cuore azzurro batte più forte che mai - Cina ko al tie-break : l’Italia torna in finale dopo 16 anni : L’Italia femminile vola alto ai Mondiali di Volley 2018: le azzurre in finale per la seconda volta nella storia, Cina ko al tie-break L’Italia della pallavolo femminile è in finale ai Mondiali di Volley 2018! Le ragazze terribili regalano un sogno agli italiani con un successo strepitoso sulle cinesi nella semifinale della rassegna iridata terminata al tie-break. Un match al cardiopalma, quello tra Italia e Cina, che ha visto ...

UNA PALLOTTOLA NEL Cuore 4 CI SARÀ?/ Anticipazioni quarta stagione - Gigi Proietti : "Vorrei fare 'più poco'" : Una PALLOTTOLA nel CUORE 4 ci sarà oppure no? Gli ascolti lasciano sperare in un rinnovo ma Gigi Proeitti sembra "stanco" del suo ruolo in tv, come andrà a finire?(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 18:40:00 GMT)

1/2 H in più Speciale Morandi - un 'Genova - Italia' targato Annunziata che riporta la tv al Cuore della politica : ...

Ermal Meta chiude il tour con il Cuore in disordine e il cielo più su : “Non funziona senza di voi” : Ermal Meta chiude il tour con una serie di ringraziamenti per tutti quelli che hanno partecipato. L'artista di Fier appende quindi la chitarra dopo una galoppata inarrestabile ed emozionante che ha iniziato al Mediolanum Forum di Assago il 28 aprile scorso e dopo la quale non si è più fermato. Nella lungo viaggio di Non abbiamo armi c'è stato spazio per una tappa anche al Centrale Live di Roma, oltre che per un'incursione all'Eurovision Song ...

Una Pallottola nel Cuore 3 : Proietti porta su Rai 1 una routine piacevole - ma che potrebbe dare di più : Una Pallottola nel Cuore 3 Bruno Palmieri è entrato a far parte della famiglia seriale di Rai 1: il protagonista di Una Pallottola nel Cuore 3, al pari di Don Matteo e Camilla Baudino di Provaci Ancora Prof, pur non essendo un poliziotto ha dimostrato di essere un investigatore impareggiabile, capace di risolvere da solo i casi più spinosi. Come gli esimi colleghi di fiction, è ormai un personaggio riconoscibile e garanzia di qualità, ma da lui ...

Non ricorda più il suo nome - ma quello di chi l'aiuta/ “Lo sguardo di Cristo entra nel Cuore delle persone” : In una parrocchia della Magliana, quartiere disagiato di Roma, un gruppo di persone ha seguito l'invito della Caritas offrendo un pacco di cibo una volta al mese a famiglie povere(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 15:47:00 GMT)

Piu e Rodio - due italiani nel Cuore del blues : blues perché nasce dalla terra e perché è suonato col cuore e con l'anima da artisti italiani che la sanno lunga sulla storia della musica popolare. Sono Francesco Piu e Breezy Rodio, artisti molto ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Cuore e sudore. L’Italia non brilla - ma batte l’Ungheria. Cina sempre più vicina : La Cina è sempre più viCina. L’ItalBasket vince anche in Ungheria per 69-63 nella sfida delle Qualificazioni ai Mondiali di Basket 2019. Oggi contro i magiari contava davvero solo vincere ed è un risultato fondamentale per la squadra di coach Meo Sacchetti che ora stacca proprio l’Ungheria di due vittorie e soprattutto mantiene un vantaggio rassicurante sulle altre inseguitrici. Già nella prossima finestra di Novembre gli azzurri ...

Un messaggio di Cuore per i piccoli cardiopatici d’Egitto : missioni e interventi per salvare 2mila bambini in più ogni anno : 45593 è il numero solidale a cui inviare un SMS o una chiamata dal 16 al 23 settembre per aiutare l’associazione bambini cardiopatici nel Mondo – A.I.C.I. Onlus a realizzare 2 missioni operatorie in Egitto e due interventi salva-vita in Italia necessari per salvare i piccoli pazienti egiziani con cardiopatie congenite. Le due missioni operatorie si svolgeranno presso l’ospedale universitario Kasr El Eini del Cairo, importante centro di ...

Elisa Isoardi - la frase strappa-Cuore per Matteo Salvini : 'Non poteva dirmi cosa più bella' : 'È un periodo molto impegnativo, ma fortunatamente ho accanto un uomo molto comprensivo'. Elisa Isoardi regala, al settimanale VeroTv , un pensiero pieno d'amore per il suo compagno Matteo Salvini . '...