Crosscall Trekker-X4 | all' EICMA 2018 arriva lo smartphone rugged con action cam

Crosscall Trekker-X4 - lo smartphone con dentro la action-cam : Nel mondo degli smartphone rugged non basta più confezionare un telefono resistente a acqua, urti, cadute o polvere: è tempo di cellulari pieni zeppi di sensori per chi ama andare a fare gite in campagna o su per i sentieri di montagna che sposano un design moderno a caratteristiche all’avanguardia. Il futuro di questo segmento è rincorrere gli appassionati di outdoor, cercando di realizzare un telefono che provi ad andare incontro ai loro ...