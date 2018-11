Crackdown 3 | I Requisiti PC

Crackdown 3 : rivelati i requisiti per la versione PC : Microsoft ha da poco rivelato i requisiti per la versione PC di Crackdown 3 tramite la sua pagina Windows Store, notiamo con un po' di stupore che alcuni di essi sono abbastanza bassi, per gli standard odierni ovviamente.Prima di lasciarvi alla lista dei requisiti minimi e consigliati riportata da DSOG, vi ricordiamo che Crackdown 3 sarà disponibile su PC ed Xbox One nel 2019. Requsiti minimi:Read more…