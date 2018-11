Corruzione - arrestato alto dirigente dell'ispettorato del lavoro di Napoli : Un alto dirigente ministeriale dell'Ispettorato Interregionale del lavoro di Napoli, Renato Pingue, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino, con l'accusa...

Corruzione e tentata concussione : arrestato un sindaco del Cosentino : Gli uomini della guardia di finanza di Cosenza hanno arrestato Gianfranco Ramundo, sindaco di Fuscaldo, centro dell'Alto Tirreno Cosentino. Insieme a lui sono finiti in manette anche altri componenti ...

Cosenza - Corruzione e concussione : arrestato il sindaco di Fuscaldo : Il sindaco di Fuscaldo , Cosenza, , Gianfranco Ramundo , é stato arrestato dalla guardia di finanza nell'ambito di un'operazione coordinata del procuratore Pierpaolo Bruni di Paola, insieme ad altri ...

Calabria - arrestato il sindaco di Fuscaldo : “Corruzione e tentata concussione” : Il sindaco di Fuscaldo, centro dell’Alto Tirreno cosentino, Gianfranco Ramundo, é stato arrestato dai finanzieri del Comando provinciale di Cosenza nell’ambito di un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Paola, insieme ad altri componenti dell’Amministrazione comunale. L’accusa é di corruzione e tentata concussione. Nell’operazione della Guardia di finanza, in cui sono impegnati oltre cento militari, sono coinvolte, ...

Cosenza - arrestato il sindaco di Fuscaldo. Accuse di Corruzione e tentata concussione : Fuscaldo, Cosenza,, 5 novembre 2018 - arrestato il sindaco di Fuscaldo, centro dell'Alto Tirreno cosentino, Gianfranco Ramundo . Per il primo cittadino l'accusa é di corruzione e tentata concussione. ...

Corruzione e tentata concussione - arrestato il sindaco di Fuscaldo - : Gianfranco Ramundo, primo cittadino del centro dell'Alto Tirreno cosentino, è stato fermato dai finanzieri del Comando provinciale di Cosenza. Arrestati anche altri componenti dell'amministrazione ...

Corruzione e tentata concussione : arrestato sindaco del Cosentino : Gli uomini della guardia di finanza di Cosenza hanno arrestato Gianfranco Ramundo, sindaco di Fuscaldo, centro dell'Alto Tirreno Cosentino. Insieme a lui sono finiti in manette anche altri componenti ...

Grecia : arrestato per Corruzione ex ministro Difesa Papantoniou : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Arrestato per Corruzione sindaco della provincia di Parma : Il sindaco del comune di Polesine Zibello, in provincia di Parma, Andrea Censi, ex Pd poi candidato in liste civiche, è stato Arrestato. All'alba, i Carabinieri hanno dato esecuzione alla misura ...

Polesine Zibello - arrestato per Corruzione il sindaco Andrea Censi - : Andrea Censi, eletto nel 2016, è stato sottoposto a misura cautelare dopo un'indagine della procura di Parma. Gli inquirenti parlano di "un pervicace sistema di gestione della cosa pubblica, ...

Parma - arrestato per Corruzione e truffa il sindaco di Polesine Zibello Andrea Censi : Andrea Censi, sindaco di Polesine Zibello, nella bassa parmense, è stato arrestato con l’accusa di corruzione, falso, truffa e peculato. La misura cautelare è scattata martedì mattina all’alba ed è stata eseguita dai carabinieri di Parma. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica della città emiliana ha permesso di scoprire un “pervicace sistema di gestione della cosa pubblica, assolutamente asservito agli ...

Corruzione e truffa - arrestato sindaco : 9.33 arrestato il sindaco del comune di Polesine Zibello, in provincia di Parma, Andrea Censi, ex Pd poi candidato in liste civiche, eletto sindaco nel 2016. All'alba, i Carabinieri di Parma hanno dato esecuzione alla misura cautelare, dopo un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Parma. Gli inquirenti parlano di "un pervicace sistema di gestione della cosa pubblica, assolutamente asservito agli interessi privatistici del ...

Parma - arrestato per Corruzione il sindaco di Polesine Zibello : corruzione nel Comune di Polesine Zibello , nella bassa parmense. I carabinieri di Parma hanno dato esecuzione a una misura cautelare, in seguito a un'indagine coordinata dalla Procura, nei confronti ...

Parma - arrestato per Corruzione sindaco della Bassa : È Andrea Censi, eletto a Polesine- Zibello con una lista civica sostenuta dal Pd. Coinvolto anche un noto imprenditore del settore avicolo. Falsificate decine di delibere di giunta, truccato il concorso per l'assunzione di un dirigente. Sequestrato denaro