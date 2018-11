Contro gli insulti da stadio serve | almeno | un gesto | Gattuso abbracci e difenda Bonucci

Caro biglietti - gli ultras della Juventus protestano Contro Milan : MilanO - Gli ultras della Juventus protestano contro il Caro biglietti per Milan-Juventus , big-match di domenica sera. La scorsa notte, a due passi da San Siro, sono stati esposti due striscioni ...

Salute : famiglia in campo Contro il boom di diabete - campagna Sid sui social : Sono 425 milioni le persone con diabete nel mondo e, secondo le proiezioni dell’International diabetes Federation (Idf), potrebbero crescere fino a quota 552 milioni nel 2030 e 642 milioni nel 2040. In Italia negli ultimi 20 anni la prevalenza della ‘malattia del sangue dolce’ è quasi raddoppiata fino all’attuale 6,34% (rapporto Arno diabete 2017). Tradotto in cifre: 4 milioni di persone colpite. Alle quali, secondo gli ...

Ryanair e Wizz Air - continua lo sContro sul sovrapprezzo del bagaglio a mano : Prosegue a suon di denunce e ricorsi la battaglia che vede schierate da una parte le compagnie aeree low cost Ryanair e Wizz Air contro le autorità di garanzia dei consumatori come Codacons e Antitrust. Le contestazioni riguardano la nuova politica sui bagagli delle due compagnie, le quali hanno introdotto un sovrapprezzo per i bagagli a mano che fino al mese scorso erano invece inclusi nella tariffa del biglietto. Contro si era pronunciata ...

Genoa - comunicato degli ultras Contro Preziosi : Alla vigilia di Genoa-Napoli Genoa-Napoli sarà partita di contestazioni, il pubblico di casa è sul piede di guerra contro il presidente Enrico Preziosi. La tifoseria organizzata rossoblù ha pubblicato un comunicato con cui invita tutti coloro che andranno a Marassi a presentarsi alle ore 20 allo stadio. L’obiettivo, appunto, è contestare l’operato del presidente. Questo è il testo completo dell’appello: In queste settimane ...

Consumi più bassi del reale - Dyson vince il ricorso Contro gli aspirapolveri a filo : (Foto: Lorenzo Longhitano) Tutto da rifare per le etichette energetiche degli aspirapolveri. Dyson, uno dei principali produttori al mondo di aspirapolveri senza filo ed elettrodomestici di piccole dimensioni, ha vinto il ricorso contro la Commissione europea riguardo alle modalità di test per la certificazione energetica. Nel 2013 l’azienda britannica ha presentato ricorso al tribunale dell’Unione europea contestando che i test eseguiti ...

'Ho 18 anni e sono la figlia di Eto'o' : causa di paternità Contro l'ex bomber dell'Inter : Guai in vista per Samuel Eto'o. L'attaccante camerunense, che conquistò il "Triplete" con l'Inter nella stagione 2009-2010, dovrà rispondere per una richiesta di riconoscimento di patermità presentata ...

Ufficiale il raduno del fan club di Ermal Meta a Bologna : info e dettagli per partecipare all’inContro : Il raduno del fan club di Ermal Meta è finalmente Ufficiale. I Lupi di Ermal si incontreranno all'Estragon di Bologna nella giornata del 16 dicembre 2018 secondo le indicazioni che vi riportiamo di seguito. La condizione necessaria per poter partecipare è quella di essere tesserati al fan club per il 2018, quindi inviare una mail a carlotta@mescal.it nella quale siano indicati il proprio nome e cognome, il numero di tessera 2018 o la copia ...

Rugby World Classic 2018 – Italia ko Contro gli USA : gli azzurri mancano l’accesso alle finali del Plate : Italia ancora ko nel Rugby World Classic 2018: Italian Classic XV sconfitti dagli USA per 15-16 Gli Italian Classic XV sono scesi in campo alle 24 Italiane per affrontare gli USA nella sfida decisiva per l’accesso alle finali del Plate. Una grande prestazione della mischia Italiana non è bastata per conquistare il diritto a giocare sabato sera la finale del Plate perché la giovane e veloce linea dei trequarti americani ha messo in ...

La stretta sulle scorte. Salvini : "Controlli sugli abusi" : Razionalizzazione delle scorte. È l'obiettivo che il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha indicato nel corso del Comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica. La riunione si è svolta giovedì 8 novembre, al Viminale. È quanto emerge da fonti del ministero. Salvini chiede che tutti i dispositivi di protezione vengano approfonditi per evitare errori di valutazione e garantire la tutela a chi davvero è in pericolo. Salvini intende anche ...

Eto’o “scopre” di avere una figlia di 18 anni : causa di paternità Contro l’ex calciatore dell’Inter : Samuel Eto’o padre di una 18enne? Una ragazza ha intrapreso vie legali per dimostrare la paternità dell’ex Inter Una ragazza di 18 anni ha intentato una causa di paternità contro l’ex calciatore dell’Inter Samuel Eto’o. Secondo quanto rivelato dagli spagnoli di AS, la ragazza avrebbe le prove biologiche della paternità e dunque il giudice ha ammesso la sua richiesta nei confronti del calciatore che al momento gioca in ...

Intervista – Erri De Luca : «Oggi la gioventù è una minoranza compressa che non alza il dito Contro gli adulti» : Operaio, muratore, camionista ed ex militante di Lotta Continua, Erri De Luca è uno degli autori della letteratura contemporanea tra i più apprezzati per il quale vivere è sinonimo di passione, quella intesa alla latina, che passa dal dolore per non arrendersi agli eventi in nome di un’ideale da perseguire e proteggere. Era il 1989 quando Feltrinelli stampò il suo romanzo d’esordio “Non ora, non qui” e l’Italia si accorse di un nuovo ...

[L'analisi] Togliere reddito di cittadinanza e riforma Fornero dalla manovra : questo chiederà l'Europa. E sarà sContro totale : L'economia Usa, pompata da Trump, rischia di surriscaldarsi e di far scattare aumenti dei tassi di interesse che gelerebbero la crescita globale. La Germania, dicono le previsioni ufficiali è in ...

M5s - 'commissione per Controllare la scienza in tv' : vogliono censurare Alberto Angela? : 'Una commissione che stabilisca le 'ricerche più importanti da divulgare attraverso la tv di Stato'. Questa la proposta di legge, di un solo articolo, firmata dal grillino Luigi Gallo . Il testo punta ...

Eurolega : grande Milano Contro il Cska - ma gli italiani non vedono il campo : Olimpia Milano bella ma sconfitta in casa dal Cska, la nota dolente della serata è stato il mancato utilizzo di tutti gli italiani L’Olimpia Milano ha giocato una gran bella gara sul parquet di casa contro una delle squadre più quotate dell’Eurolega, il Cska Mosca. 85-90 cedendo solo nel finale a Wiggins e De Colo, con tante buone notizie per Pianigiani come la bella prova di Micov, ma con alcune incognite che non possono non ...