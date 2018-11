Conte - Conferenza Palermo tappa centrale : ANSA, - ROMA, 9 NOV - "Il nostro Governo sostiene con convinzione la strategia portata avanti dalle Nazioni Unite. Proprio in questo processo di stabilizzazione si inserisce la due giorni di Palermo, ...

Tragedia di Casteldaccia - Conte in conferenza stampa a PalermoDiretta video : Il presidente del Consiglio parla ai giornalisti dopo il sopralluogo in elicottero sul luoghi della Tragedia

Libia - Conte : massima attenzione Francia su conferenza Palermo : Roma, 2 nov., askanews, - 'Stiamo definendo l'agenda e i dettagli, sulla partecipazione dei singoli paesi non avrebbe senso ora. Confermo che tutti i paesi avranno partecipazione ai più elevati ...

Libia - Conte incontra Haftar. Il generale sarà a Palermo alla Conferenza : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto nella tarda serata di domenica un lungo e articolato incontro con il generale Khalifa Haftar - Comandante dell'Esercito Nazionale Libico - per uno ...

Libia - Conte : Haftar a Conferenza Palermo - disponibile a confronto : Roma, 29 ott., askanews, - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto nella tarda serata di ieri un 'lungo e articolato incontro' con il Generale Khalifa Haftar, comandante dell'Esercito ...

Libia : Conte vede Salamè - Onu centrale - Conferenza Palermo essenziale : ...il suo interlocutore hanno infine convenuto circa la particolare rilevanza del rafforzamento delle condizioni di sicurezza e di sviluppo economico come elementi propulsori di una soluzione politica ...

Conte : Mosca assicura suo contributo a conferenza sulla Libia : Roma, 24 ott., askanews, - 'Abbiamo toccato il tema della Libia, il consolidamento istituzionale e lo sviluppo possono avanzare solo con un processo di dialogo inclusivo e di riconciliazione guidato ...

Italia 5 stelle - sul maxischermo la conferenza stampa da palazzo Chigi : applausi per Di Maio e Conte : Gli organizzatori di Italia 5 stelle al Circo massimo a Roma hanno deciso di trasmettere sul maxischermo la conferenza stampa con il presidente del Consiglio Conte e i due vicepremier Salvini e Di Maio, fatta al termine del cdm. Il pubblico ha accolto con un’applauso le parole di Di Maio sulla ritrovata intesa con la Lega e sulla cancellazione del condono e dello scudo penale dal decreto fiscale L'articolo Italia 5 stelle, sul maxischermo ...

Serraj sente Conte : 'Voglio partecipare alla Conferenza sulla Libia' : ...italiano per sostenere il processo democratico in Libia e ha ribadito che parteciperà alla Conferenza nella speranza di ottenere risultati positivi che contribuiscano a risolvere la crisi politica ...

Lo show di Tria in conferenza stampa : “Scusate - c’è Crozza in sala?”. Poi Conte e i vicepremier se ne vanno e lui… : “C’è Crozza in sala, scusate?”. La conferenza stampa di presentazione della manovra e del dl fiscale deve ancora iniziare, ma all’ingresso nella sala stampa di Palazzo Chigi, il ministro dell’Economia prova a sciogliere le tensioni con questa battuta. Poi il titolare di via XX Settembre risponde alle domande su sue possibili dimissioni: “Sarei masochista se mi dimettessi dopo l’approvazione della manovra da parte del Parlamento, sarebbe più ...

Libia - Conte : a conferenza Palermo anche Merkel e Unione africana : Adis Abeba, 11 ott., askanews, - 'L'Unione africana ha assicurato che la presenza ci sarà e siamo quindi confidenti che la conferenza di Palermo sulla Libia sta procedendo molto bene. Ieri ho parlato ...

Genoa - Juric si ripresenta in conferenza : “Contento di tornare - squadra costruita per il 3-5-2” : Dopo l’esonero di Ballardini, Enrico Preziosi ha deciso di richiamare Ivan Juric sulla panchina del suo Genoa. Per il croato si tratta della quarta esperienza al Grifone, la terza da allenatore oltre quella da calciatore: “Sono contento di tornare a fare il lavoro che mi piace in una squadra dove ho fatto tanto. C’è solo voglia di lavorare e fare bene. Voglio essere sereno e fare il meglio possibile. Non ho fatto bene ...

Tutti a Mosca. Moavero invita Putin alla conferenza sulla Libia. In arrivo anche Salvini e Conte : sulla Libia, l'Italia punta su Vladimir Putin. E Mosca se pur non ufficialmente, risponde sì. L'anticipazione dell'HuffPost trova conferma e ufficialità da Mosca. Un obiettivo difficile, ma non impossibile, per il quale la diplomazia italiana è al lavoro. Un lavoro incessante che ha portato oggi a Mosca il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Ed è stato lo stesso titolare della Farnesina a ufficializzare ...

Def - al via la conferenza stampa ma Tria è al cellulare. Conte : "Aspettiamo che finisca..." : Siparietto all'inizio della conferenza stampa al termine del vertice di governo sul Def. Il ministro dell'Economia Tria è al cellulare, il premier Conte non lo interrompe: "Aspettiamo che completi la ...