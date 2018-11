Conte | bene Di Maio | determinazione per taglio costi politica

Giulia De Lellis - Irama nuova coppia - Jeremias Rodriguez : "Contentissimo se lei sta bene" (video) : Jeremias Rodriguez, intercettato dai colleghi di Tabloit.it, qualche ora fa, ha commentato il gossip che riguarda una delle sue più care amiche, Giulia De Lellis che, secondo il gossip, sarebbe legata sentimentalmente al cantante, vincitore della scorsa edizione di 'Amici' e compagno di scuderia, Irama.prosegui la letturaGiulia De Lellis - Irama nuova coppia, Jeremias Rodriguez: "Contentissimo se lei sta bene" (video) pubblicato su ...

Conte : bene Tunisia su flussi irregolari : 14.52 "Ho espresso l'apprezzamento del governo italiano per gli sforzi delle autorità tunisine nel controllo dei flussi irregolari: questa cooperazione consentirà di diminuire i flussi dei migranti provenienti dalla Tunisia".Così il premier Conte,in conferenza stampa a Tunisi, sottolineando l'auspicio che "l'accordo sui rimpatri possa dare ulteriori frutti in materia di flessibilità". Poi, in vista della conferenza sulla Libia a Palermo, ...

Tav - Toninelli : “Accordo con Francia per non farla”. Lega : “Per noi si fa”. Conte : “Analisi costi-benefici - poi faremo sintesi” : L’analisi costi-benefici, annuncia il premier Giuseppe Conte, è in arrivo. E intanto il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, spinge verso il No. Dopo l’ordine del giorno approvato dal consiglio comunale di Torino, il M5s torna a parlare di Tav. E lo fa con un esponente di governo, il più coinvolto nella decisione sull’Alta velocità Torino-Lione: “Ci metteremo d’accordo con la Francia per non fare la Tav. Mi ...

Trump chiama Conte : “Bene la linea dura dell’Italia contro l’immigrazione irregolare. E sull’economia avrà successo” : Elogi al’indirizzo di Giuseppe Conte per le politiche adottate dal governo in tema di economia e immigrazione. Sono arrivati su Twitter da Donald Trump: “Ho appena parlato con il primo ministro italiano su diversi argomenti – scrive il presidente degli Stati Uniti – incluso il fatto che l’Italia sta tenendo una linea intransigente contro l’immigrazione illegale. Concordo con la loro posizione al 100%, anche gli Usa ...

Manovra - Conte 'E molto bella - siamo convinti di aver fatto bene. Nessuna frattura sul decreto fiscale' : BRUXELLES - Una difesa d'ufficio della Manovra che arriva nelle ore in cui la maggioranza gialloverde è alle prese con il 'caos manina' che il vicepremier Luigi Di Maio ha scatenato sul decreto ...

PREMIER Conte - CONCORSO 'TRA AMICI' PER DIVENTARE PROF ORDINARIO?/ Video - Le Iene “è una persona per bene” : PREMIER Giuseppe CONTE incalzato da Le Iene sul caso del CONCORSO "tra amici" per DIVENTARE PROF Ordinario: Video, lo scoop dato dall'avvocato “conoscevo tutti gli esaminatori”(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 23:46:00 GMT)

Conte : 'Spread scenderà'. Di Maio : 'Fitch? Bene - ha promosso altri governi e ora boccia noi' : 'Non consideriamo assolutamente questa possibilità perché conosciamo così Bene i fondamentali della nostra economia e sappiamo che gli operatori sono persone che investono conoscendo e quando conosceranno la nostra manovra siamo assolutamente fiduciosi che tutto lo spread potrà scendere e sarà tutto sotto ...

F1 - Bottas Contento ma non troppo : “bene in tutti i settori - ma c’è una cosa che devo correggere” : Soddisfatto il finlandese del comportamento della sua Mercedes, anche se ci sono ancora piccole cose da correggere Due secondi posti, in entrambe le occasioni dietro al compagno di squadra Lewis Hamilton. Valtteri Bottas non è riuscito a tirare fuori dalla sua Mercedes lo stesso potenziale mostrato dal britannico, apparso più veloce di oltre quattro decimi rispetto al finlandese. photo4/Lapresse L’obiettivo è migliorare alcune ...

L’inviato di Zoro a Conte : “Ho portato bene a Renzi…”. Il premier urla e si tira indietro : “Ho portato bene a Renzi, porterò fortuna anche a lei. Quando divento amico dei premier…”. Lo ha detto al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, Mirko Matteucci, il tassista romano ospite fisso e inviato di “Propaganda live“, la trasmissione di Diego Bianchi su La7. A quel punto il premier ha sorriso, scattando all’indietro e alzando le mani. “Ah…” ha accennato con una smorfia del volto ...

F1 – Magnussen stupefacente a Sochi : “abbiamo lavorato bene - Contento del rinnovo con Haas” : Kevin Magnussen parla subito dopo le qualifiche del sedicesimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno sul circuito di Sochi Una doppietta tutta Mercedes quella che domani partirà dalla prima fila del Gp di Russia. Sul circuito di Sochi è stata decisa, grazie alle qualifiche appena terminate, la griglia di partenza, che in occasione del sedicesimo round del campionato mondiale di Formula Uno si schiererà al via. Il poleman di ...

Conte : manovra ragionevole e coraggiosa - per il bene dell'Italia : Roma, 27 set., askanews, - 'Si è appena concluso il Consiglio dei Ministri. Vi garantisco che abbiamo lavorato con serietà e impegno per realizzare una manovra economica meditata, ragionevole e ...