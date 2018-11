Confronto IPHONE Xs MAX vs GALAXY NOTE 9 | chi scatta FOTO migliori?

In anticipo il primo foto Confronto IPHONE XS e XS Max con i successori del 2019 : Un primo confronto in foto tra gli attuali iPhone XS e XS Max e i suoi successori è già servito. Decisamente in anticipo, questo è chiaro, visto il solo mese di novembre alle porte ma la foto dell'immagine rivelatrice presente a fine articolo è fornita da un informatore di tutto rispetto, ossia Ben Geskin in arte @VenyaGeskin1. Quest'ultimo, per chi non lo conoscesse, si rende costantemente protagonista di rumor quasi sempre veritieri, quindi ...

iPhone Xr a Confronto con i rivali : iPhone XR, ecco gli avversari dello stesso prezzoGoogle Pixel 3Htc U12 PlusHuawei Mate 20Oppo Find XNel giorno in cui Apple mette ufficialmente in vendita il suo iPhone Xr qualcuno si sta probabilmente chiedendo se mettersi in fila per acquistarne subito uno oppure guardarsi intorno in cerca di alternative. Mai come in questo periodo in effetti i telefoni della casa di Cupertino sono circondati da avversari agguerriti per quasi tutte le tasche. ...

iPhone XS Max perde il test della batteria contro Galaxy Note 9 : i risultati del Confronto : iPhone XS Max vs Galaxy Note 9, il test della batteria Foto Cnet iPhone XS Max perde il test della batteria contro Galaxy Note 9: i risultati del test iPhone XS e iPhone XS, i nuovi top di gamma di ...

iPhone Xs Max e Galaxy Note 9 : il Confronto batteria ha un chiaro vincitore : Tra i diversi confronti che si possono fare tra due smartphone concorrenti, quello della batteria è certamente il più importante. Per quanto uno smartphone possa essere dotato di funzioni di ogni sorta, possa essere o meno veloce, ciò che conta davvero è il tempo di utilizzo tra una carica e l’altra. In questo test effettuato da Phonebuff vengono messi a confronto iPhone Xs Max e Galaxy Note 9, i top di gamma del momento con gli schermi ...

Razer Phone 2 vs Samsung Galaxy S9 vs Apple iPhone XS : Il Confronto : Razer Phone 2 è ufficiale. Ecco un bel confronto di tutte le schede tecniche con i due top di gamma del momento, Galaxy S9 e iPhone XS di Samsung ed Apple Razer Phone 2 vs Samsung Galaxy S9 vs Apple iPhone XS: Il confronto Razer Phone 2 è ufficiale e lo smartPhone destinato ai gamers più […]

Fotocamere a Confronto : iPhone XS Max vs Galaxy Note 9 - Pixel 2 XL : Ecco il mega Confronto tra le Fotocamere degli smartphone più prestanti del momento. Foto a Confronto tra iPhone XS Max, Galaxy Note 9 e Pixel 2 XL Fotocamere a Confronto: iPhone XS Max vs Galaxy Note 9, Pixel 2 XL Il mondo degli smartphone mai come in questo 2018 ha subito Notevoli stravolgimenti nel comparto […]

Confronto Fotografico iPhone XS vs iPhone X : Chi Scatta Foto Migliori? : Come prendere le misure con iPhone grazie a iOS 12. Come usare iPhone per prendere misure di distanze, stanze, quadri e oggetti. Misurare distanze con la Fotocamera iPhone Confronto Foto iPhone XS vs iPhone X: chi fa le Foto migliori in casa Apple? Come sicuramente saprai, iPhone Xs, Xs Max e Xr sono stati annunciati nella serata di ieri da […]

iPhone XS vs Galaxy S9 : scheda tecnica smartphone Apple e Samsung a Confronto : Apple ha presentato i nuovi iPhone per rilanciare la sfida a Samsung. Tra i modelli dell’azienda statunitense c’è l’iPhone XS, di cui confronteremo le specifiche tecniche con il Galaxy S9 del concorrente sudcoreano. Entrambi i dispositivi vantano caratteristiche top di gamma ed è difficile stabilire quale sia il migliore. Spesso è questione di gusti, nonostante in qualche aspetto l'uno sia oggettivamente superiore all’altro. Caratteristiche ...

iPhone XS e iPhone X a Confronto : similitudini e differenze : Come di consueto, Apple aggiorna la gamma dei suoi nuovi terminali aggiungendo ad anni alterni la sigla “S”. Ecco quindi l’arrivo dell’ iPhone XS, presentato lo scorso 12 Settembre insieme al fratello maggiore XS Max e al più economico XR. Sappiamo oramai che la “S” indica un aggiornamento principalmente del lato hardware rispetto alla precedente generazione. iPhone XS vs iPhone X: il confronto Andiamo a ...

iPhone XS - XS Max e XR - il Confronto. E ora quale mi compro? : Per il secondo anno di fila, Apple ha annunciato tre nuovi iPhone in una sola volta. E se un anno fa iPhone X svettava nettamente sopra la media, con caratteristiche e differenze abbastanza delineate, all’ultimo keynote l’arrivo di iPhone XS, XS Max e XR ha lasciato non pochi grattacapi agli appassionati, in cerca di informazioni su Liquid Retina display, motori neurali, Smart HDR e così via. Difficile stare dietro alle tante novità ...

iPhone XR - iPhone XS - XS Max : i tre nuovi iPhone Apple a Confronto : Partono oggi 14 settembre i preordini di iPhone Xs e iPhone Xs Max, mentre occorre attendere il 19 ottobre per le prevendite di iPhone XR, il cosiddetto modello economico dei tre anche se parte da ben 889€. Vediamo, ora, differenze e somiglianze tra i tre modelli Apple, quale comprerai? iPhone Xs, Xs Max, XR: i prezzi aumentano Il lancio di iPhone X nel 2017 ha sollevato ancora l’asticella del prezzo dei top di gamma che a loro volta ...