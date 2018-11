Concorso DSGA 2 004 posti | Miur | “pronti a partire | a breve il Bando”

leggioggi

(Di venerdì 9 novembre 2018) Il2.004starebbe davvero per. Parola del ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, che ha dato l’annuncio nel corso del convegno dello Snals a Roma, e parola anche del sottosegretario all’Istruzione, Salvatore Giuliano, che ha confermato la cosa, affermando che la procedura concorsuale sta per essere bandita. Leggi anche “, bando in arrivo: il contenuto delle prove” “Siamo pronti percon ilper Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DDGA)” ha affermato Marco Bussetti. “Sappiamo quali sono le carenze e interveniamo per organizzare un reclutamento più distribuito e razionale per il personale amministrativo. È in corso di autorizzazione presso il Mef l’apertura di 2004. È un’azione attesa da tempo, cui noi vogliamo dar prontamente seguito. Il Dirigente Amministrativo è una figura fondamentale per ...