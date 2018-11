Con un tweet | Chris Avellone denuncia una pessima gestione aziendale all' interno di

Sinead O’Connor : “I bianchi non musulmani sono disgustosi”. Polemiche per il tweet razzista : Dopo essersi convertita all’Islam, la cantante irlandese Sinead O’Connor ha pubblicato su Twitter un post che lei stessa definisce “estremamente razzista” e che ha subito sollevato molte Polemiche. Sinead O’Connor, o meglio, Shuhada Davitt come ora si fa chiamare, si scaglia infatti contro i “bianchi non musulmani” che definisce “disgustosi”. “sono tremendamente dispiaciuta – ha scritto ...

I tweet più recenti vinCono sui più popolari : Twitter cambia la timeline : Jack Dorsey, CEO e co-fondatore di Twitter Più spazio ai tweet più recenti, al posto di quelli più popolari, e strumenti per segnalare più velocemente e facilmente bot e troll. Sono questi i nuovi binari su cui si muove la strategia di Twitter. Kayvon Beykpour, responsabile dei prodotti di Twitter, ha riportato con un tweet l’intenzione di voler “rendere più semplice passare dalla visualizzazione dei tweet più recenti ai tweet più importanti”. ...

'Con un tweet ho Convinto Branson ad investire in me'. Stacey Ferreira si racConta - : ... scrive un libro, neanche a dirlo, di successo , 2 Billion Under 20 : How Millennials Are Breaking Down Age Barriers And Changing The World, e gira il mondo raccontando la sua storia. Nel 2015 lancia ...

SConTRO GAD LERNER-SALVINI PER IL TWEET SU DESIRÉE/ Ministro - “vergognati” : replica - “fake news” : Gad Lerner, bufera dopo TWEET su DESIRÉE Mariottini: “Figlia di pusher italiano e madre quindicenne, vittima di immigrati”. La replica di Salvini: "Gad, ma vergognati".(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 13:06:00 GMT)

Dybala - gaffe sul tweet Con CR7 : svela le tattiche di Allegri : La Juventus vince ancora. Questa volta ci pensa Ronaldo a trascinare i bianconeri contro l'Empoli: un doppietta del portoghese e i campioni d'Italia proseguono la loro corsa in testa al campionato, ...

Gli autori di JourneyQuest annullano il Contratto Con GOG dopo il tweet transfobico pubblicato dal rivenditore : Come riporta Eurogamer.net, il produttore della famosa serie web JourneyQuest ha strappato il contratto con GOG.com in seguito a una serie di controversi tweet pubblicati dal rivenditore online.Zombie Orpheus ha affermato che "non fa affari con le aziende che esprimono l'incitamento all'odio" in un tweet che includeva anche una lettera a GOG dal CEO Ben Dobyns, dove si richiedeva la rimozione dei loro prodotti. "La transfobia è inaccettabile", ...

Fedez - festa al supermercato : «Indignatevi anche Con Masterchef per gli sprechi». Il cooking show replica - poi cancella il tweet : Fedez Non si placano le polemiche sulla festa di compleanno a sorpresa organizzata da Chiara Ferragni per il marito Fedez in un supermercato a Milano. Le immagini dei festeggiamenti, riprese dai protagonisti dell’evento e postate sui social, hanno suscitato indignazione: il rapper e i suoi invitati sono stati infatti accusati sul web di aver sprecato gli alimenti presenti sugli scaffali. Nel tentativo di porre fine alle critiche, lo stesso ...

Politica : Tornatore - oggi alla Continua ricerca di tweet - La Torre sia esempio : Palermo, 18 ott. (Adnkronos) - "oggi vivo il disorientamento che vivono tutti e mi capita di pensare: ‘Pio La Torre avrebbe mai inseguito la sparata grossa per avere un momento di consenso?’. Sarebbe stato impossibile, avrebbe determinato la fine della sua carriera Politica. La sua storia rappresent

Titti Astarita si candida Con la Lega - l'Afro Napoli la mette fuori rosa : il tweet di Salvini : Tenete la politica fuori dallo sport'. Gli unici razzisti sono i buonisti di sinistra. Tenete la politica fuori dallo sport! https://t.co/GnX8HiiIHX - Matteo Salvini, @matteoSalvinimi, 15 ottobre ...

Il futuro di GOG : il supporto alle mod - la rivalità Con Steam e quel tweet problematico - intervista : Quasi 10 anni fa, CD Projekt ha lanciato il proprio store di giochi online chiamato Good Old Games. L'operazione e il suo target erano relativamente limitati: si trattava di un gruppo di persone che tentavano di salvare alcuni vecchi giochi per PC in modo da poterli giocare sui moderni sistemi operativi. I prezzi contenuti, l'ottimo servizio di assistenza e l'assenza di DRM, però, fecero crescere esponenzialmente il business in un modo che, ...

Indignazione social Contro Enrico Esposito - il Consigliere di Di Maio autore dei tweet omofobi : ROMA - Chi di Twitter ferisce, di Twitter perisce. Sono sconvolti e arrabbiati gli utenti del social network alla notizia dei tweet omofobi diffusi fra il 2012 e il 2016 da Enrico Esposito, scelto ...

Ministero energia russo : tweet di Trump portano Confusione nel mercato petrolifero - : Le esplosioni emotive, le dichiarazioni e i tweet del presidente Trump portano alla confusione nel mercato petrolifero mondiale, di conseguenza, il prezzo di oggi è in qualche modo sovrastimato a ...

Rose McGowan al Sunday Times : “Il #MeToo? Una montagna di stronzate. Le attrici attiviste sono codarde e perdenti”. Poi ritratta Con un tweet : Il #MeToo? “Una montagna di stronzate”. Le altre attrici attiviste contro Harvey Weinstein? “codarde e perdenti”. Virgolettati pieni di rabbia a firma Rose McGowan. Ad un anno dalla nascita del movimento mondiale contro le molestie e le aggressioni sessuali una delle sue principali paladine sembra prenderne le distanze. Nell’intervista pubblicata sul magazine del Sunday Times la McGowan non ha usato mezze misure ricordando di essere stata ...

Salvini Con un tweet licenzia l'Europa - 'dei banchieri' - : Roma, 6 ott., askanews, - 'l'Europa dei banchieri, quella fondata sull'immigrazione di massa e sulla precarietà, continua a minacciare e insultare gli Italiani e il loro governo? Tranquilli, fra sei ...