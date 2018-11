Con Starlink | Battle for Atlas i bambini imparano a programmare grazie ai videogiochi

Il nuovo trailer di Starlink : Battle For Atlas si Concentra su Fox McCloud e il suo equipaggio : Starlink: Battle for Atlas, titolo pubblicato di recente, ha in serbo per i fan di Nintendo un trattamento speciale in quanto l'edizione per Nintendo Switch presenta l'equipaggio Star Fox del classico SNES.Come riporta Dualshockers, l'ultimo trailer si concentra su Fox McCloud e il suo equipaggio mentre vengono coinvolti nella battaglia in corso contro Grax e le sue armate. Vedremo anche l'antagonista originale di Star Fox che cospira con ...