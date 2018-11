Con foro lo schermo del Samsung Galaxy S10? Notizie ancora contrastanti

Milano. Concorso internazionale per masterplan di Farini e San Cristoforo : Al via il “Concorso Farini”, selezione internazionale per la redazione del masterplan di trasformazione e rigenerazione urbana degli scali ferroviari

Samsung Galaxy A8s è il primo smartphone senza notch e Con un foro nel display in arrivo nel 2019 : Samsung mostra la prima immagine teaser di uno smartphone senza bordi e senza notch: si chiama Galaxy A8s e arriverà sul mercato nel 2019. L'articolo Samsung Galaxy A8s è il primo smartphone senza notch e con un foro nel display in arrivo nel 2019 proviene da TuttoAndroid.

Fs : al via 'Concorso Farini' per masterplan scali milanesi Farini e San Cristoforo (4) : (AdnKronos) - "Il Campus delle Arti di Brera destinato all’interno dello spazio dell’ex scalo ferroviario Milano Farini è un’occasione storica sia per l’ampliamento di un’Istituzione di alta formazione quale appunto l’Accademia di Brera ma anche un’opportunità per la città di Milano, giacché una vas

Fs : al via 'Concorso Farini' per masterplan scali milanesi Farini e San Cristoforo (3) : (AdnKronos) - Tutte le più grandi città europee, sottolinea Carlo De Vito, Presidente Fs Sistemi Urbani, "stanno affrontano il tema della trasformazione urbana, che oggi inizia dalla rigenerazione delle aree lasciate libere dalle attività industriali. Gli scali di Milano non più funzionali alle atti

Fs : al via 'Concorso Farini' per masterplan scali milanesi Farini e San Cristoforo (2) : (AdnKronos) - "Concorso Farini" si inserisce nell’Accordo di Programma sottoscritto nel 2017 di cui sono parte Comune di Milano, Regione Lombardia, Ferrovie dello Stato Italiane (con Rete Ferroviaria Italiana e Fs Sistemi Urbani) e Coima Sgr per conto del fondo immobiliare Mistral, che nel luglio 20

Lombardia : Foroni - weekend in piazza per far Conoscere protezione civile (2) : (AdnKronos) - La Lombardia è in effetti una regione esposta ai pericoli naturali e nel 45% dei comuni il livello di attenzione è molto elevato. Ecco perché le politiche di mitigazione del rischio sono fondamentali, come ha dimostrato il sisma del mantovano del 2012. Per questo la Regione ha conferma

Lombardia : Foroni - weekend in piazza per far Conoscere protezione civile : Milano, 13 ott. (AdnKronos) - Semplici accorgimenti, consapevolezza dei pericoli e buone pratiche possono aiutare a prevenire alluvioni, terremoti e altre catastrofi ambientali. Proprio per sensibilizzare i cittadini, oggi e domani in 49 Comuni lombardi, i volontari della protezione civile per il co

Ciclista travolto e ucciso al semaforo di viale Dante - Condannato l'autista del camion : Faccia a faccia con i ladri incappucciati, fallisce il colpo. A segno ne va un altro da migliaia di euro 3 'Pregiudicati, ubriachi e rumori molesti', chiuso per 20 giorni il New Zanzibar 4 Dal tir ...

Peugeot - a Foro Italico appuntamento Con tennis e solidarietà : ... da specialisti dell'Aeronautica Militare, della Polizia di Stato, dell'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni e della Asl Roma 1, che eseguiranno gratuitamente visite specialistiche ed ...

Semaforo rotto in Piazza MenConi : Carrara - E' stato trovato così il Semaforo , lato Massa, di via XX settembre in Piazza Menconi a Marina di Carrara. Che è stato prontamente circondato da un nastro segnaletico rosso e bianco per ...

Serie A Inter - le Convocazioni per la Spal. Vrsaljko - semaforo verde : MILANO - Giornata di convocazioni per il tecnico dell' Inter Luciano Spalletti . L'allenatore nerazzurro, in vista del match di campionato in programma al Mazza contro la Spal domani sera alle 20.30, ...

Una manciata di seCondi per strappare un sorriso - artisti di strada al semaforo di via Manfredi : Ritornando agli estemporanei spettacoli ai semafori, c'è da dire che un semaforo non è come un altro: bisogna cercare quello che permette a più persone di assistere all'esibizione. A quello di via ...

Auto e moto si sContrano al semaforo : morti due ragazzi di 22 e 25 anni : Il grave incidente è avvenuto sabato sera in corso Bramante, a Torino. Le vittime sono Mattia Visconti e Rossano Boccaforno

Di Maio Contro Moscovici - sforò il 3% : ANSA, - ROMA, 26 SET - Il commissario europeo Pierre Moscovici, che ha invitato l'Italia a mantenere il deficit sotto il 2%, "quando era ministro dell'Economia ha abbondantemente sforato il 3% violando proprio quelle stesse regole che oggi vorrebbe far rispettare. Non venga quindi a fare la morale a noi". Lo afferma su Facebook il vicepremier Luigi ...