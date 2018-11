Commissione antimafia | la presidenza ai gialloverdi pigliatutto

Lombardia : ok Commissione antimafia indagine su traffico rifiuti e incendi (2) : (AdnKronos) - Nel rispetto di quanto contenuto nell’art.20 dello statuto d’autonomia e nell’art.42 del regolamento generale del Consiglio regionale, "le commissioni svolgono indagini conoscitive per acquisire notizie e documenti di interesse per l’attività del Consiglio regionale e, a tal fine, proc

Lombardia : ok Commissione antimafia indagine su traffico rifiuti e incendi : Milano, 29 ott. (AdnKronos) - E' stata approvata oggi all'unanimità in commissione antimafia, anticorruzione, trasparenza e legalità della Regione Lombardia, la proposta di istituire una indagine conoscitiva sullo stoccaggio e il traffico illecito di rifiuti, con riferimento all'aumento dei casi di

Claudio Fava presidente della Commissione antimafia dell'ARS su intimidazione Giustolisi : 'In Sicilia c'è chi vorrebbe politica, magistratura, forze dell'ordine e inquirenti silenziosi ed obbedienti. Sappia che non raggiungerà i suoi scopi. La nostra solidarietà e la nostra massima attenzione per il capo della squadra ...

Fico avverte : "La Commissione antimafia è bloccata da due mesi - i parlamentari avviino i lavori" : "A distanza di due mesi dall'approvazione della legge per l'istituzione anche in questa legislatura della commissione Antimafia, i lavori non sono ancora partiti. In queste ore ho quindi deciso di inviare un sollecito a tutti i gruppi parlamentari che non hanno finora indicato i propri componenti perché procedano in tempi rapidi", ha dichiarato il presidente della Camera, Roberto Fico.

Minacciato con un proiettile il presidente della Commissione antimafia siciliana Claudio Fava : Una busta contenente un proiettile è stata inviata oggi al presidente della Commissione Antimafia della Regione Sicilia, Claudio Fava. La minaccia potrebbe essere collegata con l'approvazione del Ddl Fava che impone ai parlamentari di dichiarare l'eventuale appartenenza alla massoneria, passato pochi giorni fa con 39 voti favorevoli e 2 contrari.

Sicilia - intimidazione a Claudio Fava : proiettile indirizzato al presidente della Commissione regionale Antimafia : Un proiettile calibro 7,65 è stato spedito a Claudio Fava, presidente della commissione regionale Antimafia della Sicilia. Gli agenti della Digos hanno sequestrato la busta, arrivata proprio negli uffici della commissione, e avviato le indagini per provare a identificare l'autore dell'intimidazione. Venerdì l'Assemblea regionale Siciliana ha approvato il ddl voluto dall'ex parlamentare sull'obbligatorietà per i ...

Commissione bicamerale Antimafia - passa la linea Mocerino : 'La mia proposta presentata questa mattina a Roma al coordinamento nazionale delle Commissioni regionali per il contrasto alla criminalità organizzata e per la promozione della legalità, approvata all'...

Antimafia - Morra verso la presidenza : battuto Giarrusso per un voto. Il pm Di Matteo : "Istituire presto Commissione" : Il nuovo presidente della Commissione Antimafia sarà con tutta probabilità Nicola Morra. Il senatore di Movimento 5 stelle ha battuto per una sola preferenza il collega Mario Michele Giarrusso nel voto interno ai pentastellati. Nove preferenze per Morra, otto quelle per Giarrusso nello scrutinio segreto convotato in tarda serata. Il gruppo di 17 parlamentare che M5s ha designato in Antimafia, dunque, si è praticamente spaccato, preferendo per un ...