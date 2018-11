Coi Japril | Catherine e Richard Grey’s Anatomy 15×07 è l’episodio più emozionante della

optimaitalia

(Di venerdì 9 novembre 2018) Senza ombra di dubbio Grey's15x07 è l'episodio piùstagione attualmente in corso: un mix perfetto di dramma e sentimenti, con parentesi di ironia e sarcasmo, hanno fatto di quest'episodio il meglio riuscito finora.In una stagione partita in modo tiepido, Grey's15x07 sembra aver riportato il medical drama ai suoi tempi migliori. Sostanzialmente diviso in tre filoni principali, ha avuto per protagonisti da un latocon la sconvolgente rivelazionesua malattia, dall'altroalle prese con una perdita che lo spinge a mettere di nuovo alla prova la sua dipendenza dall'alcol e infine Jackson con la sua relazione instabile con Maggie su cui aleggia ancora il fantasma di April.L'unica scelta poco originale dell'episodio è la malattia di. Ancora una volta un medico del Grey Sloan deve diventare paziente dei suoi colleghi: ...