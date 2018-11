Claudio Martelli | legnata al M5s | ' Con lo stop alla prescrizione saremo imputati a vita'

Claudio Martelli : 'L'occidente è finito - per la sinistra è cominciato un ciclo di insuccessi' : 'L'occidente è in crisi e il vento della storia non soffia più nelle vele della sinistra da quando le trasformazioni tecnologiche e la competizione globale hanno contratto e indebolito il mondo del lavoro, sua base elettorale'. Parola del politico Claudio Martelli . L'ex delfino di Bettino Craxi vede nella crisi mondiale del 2008 la fine dell'illusione di Blair e Schroeder. Il loro, ...

Claudio Martelli devasta Alfonso Bonafede e i 5 Stelle : 'Se lavorasse in un circo...' : Così va il mondo in Italia. Una 'questione logica', ma solo quelli del Movimento 5 Stelle non ci arrivano. Quella vecchia volpe di Claudio Martelli , ex ministro ed ex delfino di Bettino Craxi nel Psi, dedica il ...