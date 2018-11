Clamoroso otto mesi dopo le elezioni Errore nei conteggi | Salvini ko? Scenario-bomba

Clamoroso sfottò di Mourinho alla Juventus : l’allenatore mostra l’orecchio - poi la ‘rissa’ [FOTO] : Si è conclusa una grande partita valida per la Champions League, incredibile blitz dello United sul campo della Juventus e tutto riaperto per qualificazione e primo posto. Dominio in lungo ed in largo per la Juventus, il Manchester United ha giocato una partita difensiva fino all’85’, equilibrio che è stato ‘spezzato’ da una prodezza del solito Cristiano Ronaldo. Ottima prestazione anche del difensore Bonucci, ...

Clamoroso sfottò di Mourinho alla Juventus : l’allenatore mostra l’orecchio - poi la ‘rissa’ : Si è conclusa una grande partita valida per la Champions League, incredibile blitz dello United sul campo della Juventus e tutto riaperto per qualificazione e primo posto. Dominio in lungo ed in largo per la Juventus, il Manchester United ha giocato una partita difensiva fino all’85’, equilibrio che è stato ‘spezzato’ da una prodezza del solito Cristiano Ronaldo. Ottima prestazione anche del difensore Bonucci, ...

Manchester United - lo sfottò è Clamoroso : “arriva la Rubentus” : Si avvicina sempre di più la giornata valida per la Champions League, un turno che si preannuncia scoppiettante. In campo due italiane, match molto importante quello della Juventus che può avvicinarsi sempre di più alla qualificazione, di fronte il Manchester United in una trasferta che può essere considerata di fuoco nonostante le difficoltà della squadra di José Mourinho. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal pareggio contro il ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte beccato sotto le lenzuola con l'amico : gesto Clamoroso - dubbio piccante : È l'ansia di questo Grande Fratello Vip trovare una ragazza per Francesco Monte . Ci hanno provato con Giulia Salemi e Silvia Provvedi ma stando a quello che è successo nella nottata prima della ...

Clamoroso MAROTTA : 'DAL 25 OTTOBRE NON SARO' PIU' AD DELLA JUVE - NON VADO IN FIGC' : ... ai microfoni di Sky, subito dopo la gara contro il Napoli: 'Il 25 OTTOBRE scadrà il mio mandato da amministratore delegato DELLA JUVEntus, si sta attuando una politica di rinnovamento. Non appare il ...