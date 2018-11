Cina | scende l' inflazione a ottobre

Sprint Borse Ue con apertura Usa-Cina. Spread scende sotto 290 punti : I listini del Vecchio Continente vanno a passo rapido dopo i segnali distensivi tra Washington e Pechino sul trade in vista del G20 in Argentina. Spread in calo sotto 290 punti. A Milano attesa per i risultati degli stress test. Svettano Fca e Moncler, mentre St non risente della delusione per le guidance di Apple...