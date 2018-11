Cina | presentato il primo giornalista televisivo robot

In Cina fa l'esordio l'"Ai Anchors" - il presentatore digitale che legge le notizie grazie all'intelligenza artificiale : In Cina arriva l'anchorman digitale. Xinhua, agenzia stampa cinese, non ha svelato i dettagli di quale tecnologia sia stata usata per creare l'intelligenza artificiale (IA) che legge le notizie utilizzando voci sintetiche. Spiega però che la base è umana, quindi cronisti e conduttori tg filmati, sui quali viene sovrapposta un animazione della bocca e del volto per trasformare parole e espressioni del giornalista.Secondo gli esperti ...

Perché Bill Gates si è presentato in Cina con un vasetto pieno di feci : Bll Gates cattura l'attenzione della platea del China International Expo con un gesto plateale ma dal significato molto profondo. Salito sul palco, il fondatore di Microsoft ha portato un vasetto pieno di escrementi. "Devo ammetterlo, 10 anni fa non avrei mai immaginato di diventare così esperto sulla pupu. E di sicuro non avrei mai pensato che Melinda mi avesse detto di smetterla di parlare a tavola di bagni e fanghi fecali" ha ironizzato Gates ...

Il calcio non è una scienza esatta, da ogni partita dobbiamo cercare il risultato", ha concluso Iachini.

Smartphone pieghevole : il primo è stato presentato in Cina : In attesa dei grandi marchi, che presumibilmente presenteranno il loro primo Smartphone pieghevole a inizio 2019, una piccola azienda cinese, praticamente sconosciuta nel mercato occidentale, ha battuto tutti sul tempo. Rouyu Technology ha infatti svelato leggi di più...

Honor Magic 2 con il nuovo Kirin 980 presentato ufficialmente in Cina : ... che rappresenta un passo in avanti sul fronte intelligenza artificiale, è dotato del processore dedicato all'AI Ki rin 980 che integra il primo NPU dual-core al mondo . Il nuovo smartphone offre una ...

Presentato a Taurianova il V SIMPOSIO di MEDICina del DOLORE che si terrà il 20 ottobre a Reggio Calabria - Calabria Reportage : ... Cultura • curiosità • Editoriali • Province • Reggio Calabria • riflessioni • Società • Spettacoli Studio Medico Polispecialistico 'dott. Francesco Monea' 28 ...

Cina - presentato il progetto Sirip : nasce la prima cittadella italiana : ... vino, arte e tradizioni, e un hub tecnologico, centro nevralgico dell'area dove le soluzioni delle migliori realtà e start-up italiane che operano in ambito di economia circolare, agro-alimentare, ...

MediCina di precisione. Presentato a Roma il libro di Mauro Minelli - : ... mentre qui avanza una scuola che ha già diversi fronti di lavoro, e questo costituisce un prezioso contributo non solo alla scienza medica, ma anche alle scienze sociali che Università Pegaso ha ...