Ciao Poppa Muore a 19 anni Verena Erlacher | talento del calcio femminile

(Di venerdì 9 novembre 2018) Era considerata uno dei maggiori talenti delitaliano., centrocampista di Lagundo col fiuto del gol, in provincia di Bolzano, è morta a 19. Era in forza alla squadra del Maia Alta.Nata il 10 gennaio del 1999, laaveva imparato i fondamentali nelle giovanili del Lagundo dove si era messa in luce tra i maschietti tanto da diventare bomber del campionato under 14. Successivamente la chiamata nelle giovanili delAlto Adige, la società che fino a qualche anno fa era la massima espressione del movimento in rosa in provincia di Bolzano.Ben presto la classe di quella ragazzina che arrivava dal freddo Alto Adige hanno fatto eco a livello nazionale. Una ragazzina brava a scuola e brava nello sport.Il suo cammino nelle squadre azzurre giovanili era iniziato nella primavera del 2015 con la convocazione nell'under 16 per ...