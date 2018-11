Ci sono tre grandi incendi in California

Un treno è deragliato a Santa Margherita Ligure in seguito al crollo di un muro - non ci sono feriti : Un treno regionale è deragliato questa mattina verso le 5:30 nei pressi di Santa Margherita Ligure in seguito a una frana causata dal crollo di un muro lungo il percorso. La frana ha provocato l’uscita del primo carrello del treno

Prescrizione - Bonafede : “Non è legata alla riforma del processo penale”. Bongiorno : “No. sono strettamente collegate” : La nuova norma sulla Prescrizione? “Non è legata alla riforma del processo penale“. Assolutamente no. “Le due riforme Sono strettamente collegate“. Dopo lo scontro sulle atomiche, i ministri Alfonso Bonafede e Giulia Bongiorno non riescono ad essere d’accordo. Neanche dopo l’intesa trovata tra il Movimento 5 stelle e la Lega: la nuova legge sulla Prescrizione sarà contenuta nel ddl Anticorruzione ma entrerà in ...

L'ex Defrel : 'Dimostrerò alla Roma che giocatore sono' : 'Sarà un pò strano per me ma sono contento di tornare - spiega a Sky Sport -. Cosa non ha funzionato? Un pò tutto, ci sono stati gli infortuni e non sono riuscito a esprimere le mie capacità. Ma è ...

California - spari in un locale : "Ci sono almeno tredici morti" : All'indomani del voto di midterm, l'America viene ferita. In California, un uomo ha cominciato a sparare in un bar, colpendo chiunque gli capitasse a tiro. "Ha lanciato granate fumogene dappertutto. L'ho visto puntare sul retro del registratore di cassa e ha continuato a sparare, sono corsa fuori dalla porta principale", ha raccontato una testimone, come riporta Abc.Le telefonate alla polizia, come riporta Repubblica, sono arrivate alle 23.15. ...

Allarme Juventus - adesso Allegri ‘trema’ : la gara contro lo United ha confermato i dubbi sul tecnico - solo individualità e poco gioco possono non bastare in Europa : Allarme in casa Juventus. Nella serata di ieri è andata in scena la partita valida per la 4^ giornata di Champions League, si sono affrontate Juventus e Manchester United che hanno dato vita ad una partita scoppiettante, vantaggio bianconero firmato da Cristiano Ronaldo, poi finale di partita shock con il pareggio di Mata su punizione e l’autogol di Alex Sandro, si tratta della prima sconfitta in campionato per i bianconeri che si ...

Los Angeles - entra in un bar e spara. Polizia : ci sono almeno tredici vittime. Morto l'assalitore : Un uomo armato di pistola ha fatto irruzione aprendo il fuoco nel Borderline Bar & Grill, un bar e ristorante di Thousand Oaks, a 65 chilometri da Los Angeles. Diversi i feriti, tra cui uh agente...

Irama e Giulia De Lellis insieme - le parole del cantante : "Ora sono felice. Le altre? Storie chiuse" : Il vincitore di Amici, ospite al Maurizio Costanzo Show, replica alle polemiche delle sue ex fidanzate.

Dissesto - Conte : “Ci sono 900 milioni in tre anni. Ischia? Decreto prevede che se ci sono vincoli - le case vanno demolite” : Il governo ha già pronti 900 milioni di euro per il prossimo triennio per intervenire contro il Dissesto idrogeologico. Parola del premier Giuseppe Conte, impegnato nel question time alla Camera. Le opposizioni premono sul tema, dopo i danni del maltempo e con il Decreto Genova al centro delle polemiche per la concessione del condono per gli immobili danneggiati dal terremoto del 2017 a Ischia. E sul punto il premier precisa che laddove per le ...

sono oltre 3.500 le famiglie versiliesi che non pagano le bollette dell'acqua : I più virtuosi gli abitanti di Massarosa, i meno quelli di Stazzema. Ma il dato è in diminuzione rispetto all'anno scorso

Chelsea - rivelazioni tremende di Morata : “sono stato vicino al baratro - l’infortunio mi ha ucciso” : L’attaccante del Chelsea ha parlato degli ultimi mesi della scorsa stagione, rivelando di essersi trovato vicino al baratro Momenti bui, mesi complicati messi finalmente alle spalle grazie alla propria forza di volontà. Alvaro Morata ce l’ha fatta, riuscendo a riappropriarsi della propria vita e della propria carriera, messa a repentaglio da un infortunio che lo aveva letteralmente… ucciso ...

I sei dipendenti Ryanair che si erano fatti fotografare mentre dormivano per terra all’aeroporto di Malaga sono stati licenziati : I sei dipendenti di Ryanair (piloti e altro personale di bordo) che erano apparsi in una foto molto circolata online che li mostrava dormire per terra nell’aeroporto di Malaga, in Spagna, sono stati licenziati. La foto, scattata il 14 ottobre,

Accoltellato sul treno - gravissimo quarantenne a Milano : 'sono stati tre nordafricani' : Aggressione alla stazione di Quarto Oggiario a Milano. Un uomo di 40 anni è stato Accoltellato all'interno della stazione in via Amoretti. L'italiano è stato ferito all'addome da un fendente ed è ...

Orlandi - trovate altre ossa in Vaticano «sono di una donna di 25-35 anni» Video : Nuova ispezione dei poliziotti e degli agenti della Scientifica: trovati altri resti ossei che verranno confrontati con quelli rinvenuti nei giorni scorsi