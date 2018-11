viktec

: Chuwi si prepara al suo Black Friday: fino al 21% di sconto su Hi9 Air, Hi9 Pro, Surbook Mini e non solo… - pcexpander : Chuwi si prepara al suo Black Friday: fino al 21% di sconto su Hi9 Air, Hi9 Pro, Surbook Mini e non solo… - zazoomblog : Chuwi 11.11: fino al 33% di sconto su tanti prodotti - #Chuwi #11.11: #sconto #tanti #prodotti - viktec_net : Chuwi 11.11: fino al 33% di sconto su tanti prodotti -

(Di venerdì 9 novembre 2018)propone un’altra serie di offerte su Aliexpress in occasione della giornata11.11. Dalle 14:00 del 10 Novembre alle 13:30 dell’11 potrai acquistare determinaticon unodel 33%. In aggiunta a questa promozione potrai acquistare sempre questiin pre-ordine dal 10 Ottobre al 10 di Novembre risparmiando ancora di più. Inoltre, al momento del pagamento sarai in grado di usare un coupon da 15 euro e ricevere un regalo gratis.è un’azienda cinese che grazie ai suoidi qualità sta conquistando sempre più mercato. Recentemente ha presentato i suoi nuovi tablet e notebook al pubblico. In anticipo al giorno del Black Friday,11.11 è la giornata per acquistare i migliori dispositivi con unoal 33% sul prezzo iniziale. Iinsono il tabletHi9 Air, il nuovo 2 in 1Hi9 Plus e il LapBook ...