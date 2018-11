lanuovariviera

: RT @lanuovariviera: Chiodi: 'Addio della Falco? Non è una novità. A febbraio l'amministrazione la salvai io' - falcions85 : RT @lanuovariviera: Chiodi: 'Addio della Falco? Non è una novità. A febbraio l'amministrazione la salvai io' - lanuovariviera : Chiodi: 'Addio della Falco? Non è una novità. A febbraio l'amministrazione la salvai io' -

(Di venerdì 9 novembre 2018) SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Sempre schietto e senza peli sulla lingua, Carminecommenta l'di Rosarianon mostrandosi particolarmente sorpreso. "Per me non è una" confessa il ...