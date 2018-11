Chiesti 10 mesi di reclusione per Virginia Raggi | domani la sentenza

Processo Raggi - Chiesti 10 mesi. Il pm : "Mentì per evitare dimissioni" : Virginia Raggi dovrà dimettersi se sarà condannata nel Processo che la vede imputata per falso in relazione alla nomina di Renato Marra , fratello di Raffaele, a capo della direzione turismo. Il ...

Processo Wanda Nara - Chiesti 4 mesi di carcere per la moglie di Icardi : La showgirl argentina è accusata di trattamento illecito di dati privati per aver pubblicato sui social il numero di...

Spese pazze : Chiesti tre anni e quattro mesi per il viceministro leghista alle Infrastrutture : Il procuratore aggiunto Francesco Pinto ha chiesto la condanna a tre anni e quattro mesi per Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture, nel processo sulle Spese pazze in Regione Liguria ...

Spese pazze Liguria - Chiesti 3 anni e 4 mesi per il viceministro leghista alle Infrastrutture Edoardo Rixi : Tre anni e quattro mesi di carcere: è la richiesta del procuratore aggiunto di Genova Francesco Pinto nei confronti del viceministro leghista alle Infrastrutture Edoardo Rixi. Il processo in questione è quello sulle Spese pazze in Regione Liguria, sostenute con i fondi dei gruppi regionali nel periodo compreso tra il 2010 e il 2012. Oltre a Rixi, sono state richieste condanne anche per altre 21 persone, tra ex e attuali consiglieri regionali. ...

