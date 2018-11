Chi è Pierluigi Gollini | il fidanzato di Giulia Provvedi

Pierluigi Gollini Chi è?/ Il fidanzato di Giulia Provvedi e il messaggio aereo (Grande Fratello Vip 2018) : Il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini ha fatto ritrovare il sorriso della fidanzata Giulia Provvedi attraverso un messaggio aereo (Grande Fratello Vip 2018)(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:09:00 GMT)

GIAN PIERO VENTURA/ Ospite a "Pressing" di Pierluigi Pardo : l'ex ct dalla Nazionale al futuro in panChina : GIAN PIERO VENTURA, Ospite a Pressing su Canale 5 nel programma condotto da Pierluigi Pardo con Giorgia Rossi ed Elena Tambini. l'ex ct parlerà di Nazionale, tra passato e futuro in panchina(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 09:35:00 GMT)

25mila euro in Regione : per il pm 'un'aspra battaglia politica' Aosta - La riChiesta di arChiviazione delle accuse mosse inizialmente all'ex presidente della Giunta - Pierluigi Marquis - contiene ... : Le conclusioni Per Ceccanti, la vicenda " ha presto delineato i confini di un'aspra battaglia politica ". In essa spicca la "congerie di condotte tenute da Trevisan tali da integrare fattispecie di ...

Banca Etruria - pm Chiede arChiviazione Pierluigi BosChi e CdA/ Ultime notizie : "Non ingannarono risparmiatori" : Banca Etruria, pm chiede archiviazione Pierluigi Boschi e CdA. Ultime notizie, accusa di falso prospetto: "Non ingannarono risparmiatori" secondo la Procura di Arezzo(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 12:20:00 GMT)

Pierluigi Bersani fa godere Matteo Salvini : 'Oggi i vecChi comunisti votano Lega' : 'Guardate che i comunisti di una volta oggi votano Lega'. Oh! Ci voleva Pier Luigi Bersani, uno che spesso ha ragione anche quando milita dalla parte del torto, per rivelare la verità che nessuno nel ...