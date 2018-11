Che tempo che fa | colpaccio di Fabio Fazio | chi porta in studio | a 90 anni | per

Maltempo - primi soldi - e polemiChe - alle zone colpite : 53,5 milioni di euro destinati ai primi interventi in 11 regioni, ma il premier Conte ne annuncia altri 200 in arrivo. Troppo pochi, spiegano i governatori. La stima dei danni supererà infatti i 3 ...

Che tempo che fa - ospiti dell’11 novembre : Ennio Morricone - Elisa Toffoli e Giuseppe Tornatore : Continua la battaglia della domenica sera tra Che tempo che Fa con al timone Fabio Fazio e L’Isola di Pietro 2 con protagonista Gianni Morandi. Anche l’11 novembre prossimo, il conduttore di Rai1 si troverà ad affrontare gli ospiti della puntata tra interviste e interessanti botta e risposta. Al momento non si conoscono ancora tutti i personaggi che faranno il loro ingresso in studio l’11 novembre prossimo, a partire dalle ...

M5s - l’annuncio di Di Maio : “Nostri stipendi a Regioni colpite dal maltempo”. E invita altre forze politiChe a fare lo stesso : “Secondo noi i parlamentari guadagnano troppo e presto dovremo mettere mano agli stipendi di tutti i parlamentari utilizzando l’ufficio di Presidenza della Camera e del Senato”. A dirlo, su Facebook, Luigi Di Maio, dopo aver annunciato che “parte degli stipendi dei nostri deputati e senatori andranno alle Regioni colpite dal maltempo”. L'articolo M5s, l’annuncio di Di Maio: “Nostri stipendi a Regioni colpite ...

Imperia : anChe il sottosegretario Alessandra Pesce al vertice di domani in Prefettura sui danni del maltempo : Sarà presente anche il sottosegretario con delega ad agricoltura e turismo Alessandra Pesce all'incontro che si terrà domani alle 13 in Prefettura insieme al presidente della Regione Giovanni Toti, ...

Finita la tregua : allerta gialla in Liguria. Mare mosso e temporali anChe forti : L’allarme resterà in vigore fino alle 18. I fenomeni saranno più intensi nella parte centrale della regione. Frana ad Alpicella nell’entroterra di Varazze

I dissidenti M5S finiscono sotto processo. Nugnes : "Tutto cambia nel tempo - anChe il Movimento" : Hanno deciso di non votare la fiducia al Governo perché non condividevano il decreto Sicurezza. Ora sono sottoposti al giudizio dei probiviri, perché i vertici dei 5 Stelle hanno giudicato grave il loro comportamento in Senato. Sono cinque i ribelli del Movimento che sono ora "sotto processo" e, in attesa del giudizio interno, ribadiscono le loro motivazioni. A parlare sono Paola Nugnes sul Corriere della Sera e Gregorio De Falco ...

Malttempo - diportista disperso a Catanzaro : nulla dalle ricerChe in mare : Ancora nessuna traccia dell’uomo che risulta disperso dal 28 ottobre scorso, a Catanzaro lido, quando a causa del Maltempo la sua imbarcazione si e’ infranta sugli scogli del porto del capoluogo calabrese. Su richiesta della Capitaneria di porto di Catanzaro Lido, nella giornata di oggi una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, con il supporto del nucleo sommozzatori del comando di Reggio Calabria, e’ ...

Juventus - ManChester United 1-1 : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : Dove vederla in TV e in streaming La partita sarà trasmessa sia sulle reti Sky: ed in particolare su Sky Sport HD , canale 251, 0 384 del digitale terrestre, ; che in chiaro su quelle Rai, ed in ...

Maltempo - allagamenti e frane : chiuse strade nel LecChese : Nuova giornata di passione sulle strade della provincia di Lecco a causa della perdurante ondata di Maltempo e delle chiusure dovute ad allagamenti e frane. Oggi e’ stata chiusa per allagamenti l’immissione sulla Superstrada 36 Milano-Lecco da Suello (Lecco), principale collegamento dalla provincia di Como attraverso l’Erbese. Il traffico viene deviato verso Bosisio Parini (Lecco) con notevoli disagi. Pesanti ripercussioni ...

LIVE Pagelle Juventus-ManChester United - Champions League in DIRETTA : i voti in tempo reale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Juventus-Manchester United, match valido per la quarta giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Allo Stadium andrà in scena una sfida di cartello, l’incontro di lusso di questo mercoledì sera che si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante tra due grandi corazzate che si daranno battaglia per la vittoria a due settimane di distanza dalla partita ...

Maltempo : per ricerChe medico scomparso anChe due squadra Soccorso alpino : Palermo, 7 nov. (AdnKronos) - Due squadre del Corpo Nazionale Soccorso alpino specializzate negli interventi in forra sono in azione da stamattina nelle Gole Molino Drago, nel Corleonese, per le ricerche di Giuseppe Liotta, il medico palermitano del quale non si hanno più notizie dalla sera del 3 no

Maltempo : perchè Ragusa non ha chiesto lo stato di calamità? : Il capogruppo del Pd Mario Chiavola interroga il sindaco Cassì: forte Maltempo, perche’ il Comune di Ragusa non ha richiesto lo stato di calamità?