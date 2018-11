Champions League | l’UEFA potrebbe anticipare l’introduzione del Var

UFFICIALE - Uefa e EA SPORTS lanciano la eChampions League : super premio e finale a Madrid - tutti i dettagli : 'EA SPORTS FIFA coinvolge decine di milioni di persone in tutto il mondo e, grazie alla nostra presenza all'interno del videogioco, abbiamo ancora più possibilità di avvicinare la Uefa Champions ...

FIFA 19 : Electronic Arts e la UEFA annunciano la eChampions League : Electronic Arts e la Union of European Football Association (UEFA) hanno annunciato oggi la eChampions League, l'attesa espansione delle EA SPORTS FIFA 19 Global Series, che offrirà a milioni di appassionati di calcio virtuale l'opportunità, nuova e inedita, di vivere attraverso il torneo la UEFA Champions League. La eChampions League si aggiunge alla lunga lista di eventi e tornei che si terranno in tutto il mondo sulla strada della FIFA ...

Le italiane in Europa - la Serie A può portare sei squadre alle fasi finali di Champions ed Europa League : 1/7 Alfredo Falcone - LaPresse ALFRE ...

Juventus - bella e buona : ma in Champions League serve cinismo : La Juventus tira tanto ma segna poco. È questo il dato che viene fuori da questi primi mesi bianconeri. La Juve è cinica per definizione, impietosa per abitudine, spietata per tradizione. Questa ...

Fifa 19 Road to the Final – Strada verso la finale : nuovo evento dedicato alla Champions League! : Con un messaggio pubblicato sui canali Social EA Sports ha annunciato l’arrivo per domani , venerdì 9 novembre, di un nuovo evento nella modalità Fifa Ultimate Team (FUT) dedicato alla Champions League, e denominato “Road to the Final” (in italiano Strada verso la Finale). Al momento non si conoscono ulteriori dettagli ma l’ipotesi che circola […] L'articolo Fifa 19 Road to the Final – Strada verso la Finale: ...

Champions League - la Juve è già oltre la sconfitta. Dybala : "Ci servirà" : Dopo aver dominato per oltre 80 minuti, la sconfitta casalinga contro il Manchester United brucia. Soprattutto perché arrivata contro il nemico numero 1, Josè Mourinho, con tutto quello che ne è ...

ASCOLTI TV / Magazine Champions League : 2 milioni di tifosi (12.18% share) su Rai1 fino alle 23 : 40 di ieri - oltre 300mila fino alle 00 : 21 di oggi su RaiSport (2.70% share) : Grandi ASCOLTI TV per la sfida europea Juventus-Manchester United, trasmessa dal primo canale nazionale ieri sera: 6.391.565 telespettatori (share 23.68%) durante il primo tempo e 6.155.684 (share 24.50%) durante la seconda parte dell’incontro. Ennesimo risultato positivo per l’informazione sportiva Rai: il Magazine Champions League, condotto da Paola Ferrari, con Alberto Rimedio e il commento tecnico di Paolo Rossi, per la ...

Champions League - Dembele out : salta l'Inter. Si ferma anche Coutinho : Mousa Dembele salta l'Inter. E non solo. Il centrocampista belga del Tottenham si è infortunato sabato nella partita contro il Wolverhampton di Premier League: gli esami hanno evidenziato una lesione ...

Champions League - la Top 11 della Uefa dopo la quarta giornata : c'è Manolas : La Uefa ha stilato la migliore formazione della due giorni di coppa, in base ai punteggi raccolti nel fantacalcio ufficiale della manifestazione . Un esponente della Serie A: Kostas Manolas , che con ...

Champions League : le italiane si qualificano agli ottavi se... : I nostri club in corsa per un poker storico. Tutte le combinazioni utili per Juventus, Roma, Napoli e Inter nelle ultime due giornate

Champions League - Chiellini duro dopo Juve-United : Se a giugno vogliamo arrivare in finale al Wanda Metropolitano di Madrid - ha detto Chiellini a Sky Sport - non dobbiamo più commettere simili errori. Non si può perdere una gara che meriti di ...

Champions League - il poker verso gli ottavi è possibile : Dopo quattro turni, solo una squadra - il Barcellona - ha già staccato il pass per gli ottavi di finale. Facciamo il punto della situazione negli otto gironi . Le quattro italiane sono tutte ...

Champions League - le parole di Pogba dopo Juve-United : Paul Pogba è tornato con il suo Manchester United all'Allianz Stadium, lì dove ha giocato dal 2012 al 2016 diventando uno dei migliori centrocampisti al mondo . Ha lasciato Torino con i tre punti in ...