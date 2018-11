ilsole24ore

: Il Sole24h - Centeno: no dubbi Italia in euro, manovra lo dimostri. Tria: per evitare procedura servirebbe stretta… - CilentoNews24 : Il Sole24h - Centeno: no dubbi Italia in euro, manovra lo dimostri. Tria: per evitare procedura servirebbe stretta… - 24notizieItalia : Centeno: no dubbi Italia in euro, manovra lo dimostri. Tria: per evitare procedura servirebbe stretta suicida… -

(Di venerdì 9 novembre 2018) ... per evitarla, secondo«noi dovremmo fare unadi restrizione fiscale violentissima, andare a un deficit dello 0,8%, che per una economia in forte rallentamento sarebbe un suicidio, non ...