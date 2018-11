romadailynews

: Celli: gestione #rifiuti fallimentare, situazione critica per Capitale: Roma – “Cittadini e… - romadailynews : Celli: gestione #rifiuti fallimentare, situazione critica per Capitale: Roma – “Cittadini e… - GianlucaBardell : #RIFIUTI. #CELLI: GESTIONE FALLIMENTARE, A ROMA SITUAZIONE CRITICA (DIRE) Roma, 9 nov. - 'Cittadini e lavoratori, s… -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Roma – “Cittadini e lavoratori, sono loro a pagare per primi l’inefficienza dellaAma. Restano i cumuli di immondizia nelle strade a rendere difficile la vita dei romani, mentre aumenta il malumore dei lavoratori, che sarebbero pronti a un secondo sciopero. I loro stipendi sono in bilico senza il bilancio approvato dal Campidoglio. Il braccio di ferro tra la Giunta Raggi e i vertici di Ama, pur essendo stati scelti dal Campidoglio a trazione grillina, e’ sempre fermo sui conti che non tornano”. “Una vicenda che mette a rischio anche i crediti dalle banche e di conseguenza il pagamento degli stipendi dei lavoratori. Le parole dette giorni fa dal direttore generale Giampaoletti, nonostante il vicesindaco abbia gettato ieri acqua sul fuoco, non lasciano ben sperare sull’attenzione che questa Giunta riserva ai lavoratori delle aziende ...