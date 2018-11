Cecchi Paone fa piangere Ivan e Giulia di notte | eliminazione sicura al Gf Vip?

Gf Vip - lite nella notte tra Cecchi Paone e Giulia Provvedi : "Poveraccio - ha rotto i cog*ioni" (Video) : lite nella notte tra Alessandro Cecchi Paone e Giulia Provvedi, poche ore dopo la fine della puntata di giovedì del Grande Fratello Vip. A causare lo scontro è stato indirettamente Fabio Basile, ultimo eliminato dal reality e molto legato alle Donatella.Cecchi Paone, supportato da Ela Weber, ha ipotizzato i motivi dell’esclusione, facendo riferimento alla carica di Commendatore rivestita dal campione olimpionico che, a suo dire, avrebbe ...

GF Vip 3 nomination 8 novembre : Mainardi - Cecchi Paone e Sala : GF Vip 3 nomination 8 novembre – Il televoto diventa sempre più crudele per i concorrenti della Casa. Nessuna scelta singola, ma un gioco a squadre che ha messo i vincitori di fronte ad una scelta. Chi ha perso ai giochi promossi dalla produzione è finito in ballottaggio. Le nomination del GF Vip 3 sono stati quindi solo teoriche: al patibolo Andrea Mainardi, Alessandro Cecchi Paone e Benedetta Mazza. Quest’ultima però viene salvata ...

Maria Monsè affronta Alessandro Cecchi Paone : “Sei crudele” : Alessandro Cecchi Paone contro Maria Monsè: lo scontro al GF Vip Poco fa c’è il tanto atteso scontro tra Maria Monsè e Alessandro Cecchi Paone nella casa del Grande Fratello Vip. Difatti a quest’ultima, nonostante sia stata eliminata dal reality show vip Lunedì scorso pare davvero non essere andato giù il fatto che il popolare giornalista abbia scherzato giorni fa su sua figlia. Per tale ragione è voluta rientrare stasera nella ...

Grande Fratello Vip - la vendetta in faccia a Cecchi Paone : 'È stata lei - stavolta sbrocco' : Dal cielo sulla casa del Grande Fratello Vip arriva un durissimo messaggio contro Alessandro Cecchi Paone . Con il solito ultraleggero che sorvola Cinecittà, i fan di Maria Monsé hanno fatto scrivere ...

Alessandro Cecchi Paone riceve un aereo dai fan della Monsè : GF Vip: i fan della Monsè mandano uno striscione aereo a Cecchi Paone Alessandro Cecchi Paone ha ricevuto poco fa uno striscione aereo. Peccato che questo gesto non sia affatto arrivato dai suoi fan, ma dagli estimatori di Maria Monsè. A quanto pare i supporter di quest’ultima non hanno gradito affatto come il popolare giornalista si sia comportato nei confronti della loro beniamina. Per tale ragione nello striscione aereo gli hanno ...

Maria Monsè dopo il GF Vip attacca di nuovo Cecchi Paone : “E’ insensibile” : Grande Fratello Vip: Maria Monsè ancora contro Cecchi Paone Lunedì scorso è andata in onda l’ottava puntata della terza edizione del GF Vip. E in questa circostanza la concorrente ad essere stata costretta ad abbandonare la casa più spiata dagli italiani è stata Maria Monsè. Quest’ultima ha passato solo 2 settimane all’interno della Casa di Cinecittà. Tuttavia è riuscita comunque a farsi molto notare dagli altri inquilini vip, ...

Silvestrin torna in tv : le lacrime della Panicucci e la frecciatina a Cecchi Paone : Silvestrin torna in tv dopo il Grande Fratello Vip: Federica Panicucci in lacrime Enrico Silvestrin torna in televisione dopo il Grande Fratello Vip, ospite a Mattino 5. A differenza di altri concorrenti che hanno subito fatto il loro ingresso nello studio di Federica Panicucci, il deejay ha deciso solo ora di farsi intervistare. Probabilmente l’ex […] L'articolo Silvestrin torna in tv: le lacrime della Panicucci e la frecciatina a ...

Cecchi Paone e il presunto flirt con l'ospite di Pomeriggio 5 : Grande Fratello Vip, Alessandro Cecchi Paone nell'occhio del ciclone. A Pomeriggio 5 si è tornati a parlare del reality condotto da Ilary Blasi e il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi avrebbe tirato fuori un'indiscrezione. Secondo il giornalista, ci sarebbero state voci di un presunto flirt tra Cecchi Paone e un volto noto di Canale 5. Ma Alessi vuole che a raccontare la storia sia Roger Garth, il modello opinionista di Barbara ...

Pomeriggio 5 : Roger Garth è stato con Cecchi Paone? Parla l’opinionista : Roger Garth e Alessandro Cecchi Paone sono stati insieme? L’indiscrezione A Pomeriggio 5 Roberto Alessi ha rivelato che Roger Garth e Alessandro Cecchi Paone sono stati insieme qualche anno fa. Ovviamente, l’opinionista ha smentito la notizia, dichiarando che si sono frequentati soltanto per rapporti lavorativi e nulla di più. Ma procediamo con calma. Barbara d’Urso, nello spazio dedicato al Grande Fratello Vip, non poteva non ...

"Devi guardare il seno di Benedetta". Lo scivolone hot di Cecchi Paone : Alessandro Cecchi Paone ha voluto testare le conoscenze di Giulia Provvedi e così ha provato a porle alcuni quesiti. Chi era l'amante di Napoleone che rimaneva 12 giorni senza lavarsi pur di piacere all'imperatore? Giuseppina. Perché Napoleone tiene una mano nella giubba? E Giulia: "Perché non voleva farsi spillare i soldi...". Ma quando si parla di storia romana, l'aria comincia a surriscaldarsi. Il celebre conduttore de La macchina del tempo ...

Grande Fratello Vip - Cecchi Paone sulla figlia di Maria Monsé (che è stata eliminata) : “E’ un’attrice nana o un attore truccato da bambino” : A lasciare la casa del Grande Fratello Vip nel corso dell’ottava puntata è stata Maria Monsé, eliminata con il 52% dei voti nello scontro con Alessandro Cecchi Paone. Prima del verdetto si è nuovamente scontrata con la Marchesa D’Aragona che dallo studio l’ha subito attaccata: “Devi stare zitta. Vorrei che pensassi ad altro oltre che a me. Sei venuta qui ed è ora che ritorni da dove sei venuta, negli Inferi. Nessuno ...

Grande Fratello Vip - Alessandro Cecchi Paone e la battutaccia sulla figlia di Maria Monsè : 'Nano travestito' : 'È una attrice nana o un attore truccato da bambino', ha azzardato ironicamente Cecchi Paone, sottolineando come a dispetto dell'età la figlia della Monsè sia molto, forse troppo attiva nel mondo ...