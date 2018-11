Cécile Kyenge presenta ‘Afroitalian Power’ | il suo progetto politico

Blastingnews

(Di venerdì 9 novembre 2018) Céciledecide di scendere direttamente in campo per difendere quelli che lei definisce gli afro-italiani, ovvero tutti quei protagonisti della “diaspora africana” venuti in cerca di fortuna nel nostro Paese che, in questi ultimi anni, hanno visto erodere i propri diritti e la propria identita' da politiche anti immigrazione che, in un recente passato, l’europarlamentare Pd non ha esitato a definire razziste e xenofobe. La, con un lungo post corredato da un video, pubblicato sul suo profilo Facebook il 7 novembre scorso, da' appuntamento all’MB Center di Modena per questo fine settimana, 9 e 10 novembre. L’evento, denominato Afroitalian Power Initiative, non è ancora, almeno ufficialmente, il primo vagito di un nuovo partito, ma ha l’intento dichiarato di spingere gli afro-italiani verso una maggiore partecipazione politica. La Afroitalian Power Initiative della ...