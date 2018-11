Casalino? Non recitava | i post della testimone

Guido Crosetto su Giuseppe Conte : 'Chi gli chiede le dimissioni di Rocco Casalino Non ha capito chi comanda' : I bambini down e i vecchi ' mi fanno schifo '. Un video che rispunta dal passato fa vacillare ancora Rocco Casalino , protagonista delle controverse dichiarazioni. Un video che, però, sarebbe stata ...

Casalino - questa non è ‘cos’e niente’ : “Pure questa è cos’e niente. È sempre cos’e niente. Tutte le situazioni così l’abbiamo sempre risolte. È cos’e niente. Non teniamo che mangiare: è cos’e niente. Ci manca il necessario: è cos’e niente. Il padrone muore e io perdo il posto: è cos’e niente. Ci negano il diritto della vita: è cos’e niente. Ci tolgono l’aria: è cos’e niente, che vvuò fa. Sempre cos’e niente. Quanto sei bella. Quanto eri bella. E guarda a me, guarda cosa ...

Casalino - Faraone (Pd) al ministro Fontana : “A noi fa schifo il portavoce di Conte e il governo che non lo manda a casa” : Durante il Question time al Senato, Davide Faraone, del Partito democratico, si è rivolto al ministro della Famiglia e della Disabilità, Lorenzo Fontana: “Esprimo disapprovazione e sdegno per il silenzio del ministro dopo le parole di Rocco Casalino contro le persone down”. In mattinata era circolato un video del 2004 in cui l’attuale portavoce del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, affermava che “i ragazzi down mi ...

Casalino Non stava recitando : ecco la vera storia del video in cui “offende i bimbi down” : Il video della discordia in cui si sente Rocco Casalino offendere i bambini down risale al 2004 ed è tratto dal girato integrale di una lezione di giornalismo che Casalino tenne al Centro Teatro Attivo di Milano nell'ambito di un corso organizzato dalla Provincia di Milano organizzato dal giornalista Mediaset Enrico Fedocci. .Continua a leggere

No - Rocco Casalino Non ha sparlato di 'vecchi' - 'bambini' e 'ragazzi Down' : Il video in cui dice che gli 'fanno schifo' e che 'prova fastidio' è autentico, ma in realtà Casalino stava solo recitando per un corso di giornalismo

No - Rocco Casalino Non ha sparlato di “vecchi” - “bambini” e “ragazzi Down” : (Foto: NurPhoto/Getty Images) La realtà è un po’ più complessa di come appare da uno spezzone di video da 45 secondi pubblicato su YouTube. Anche (o meglio, soprattutto) se a parlare in quel filmato è Rocco Casalino, attuale portavoce del premier Conte e persona dalle indiscutibili capacità strategiche in ambito comunicativo. Perciò, nonostante in quelle riprese lo si senta pronunciare frasi che paiono discriminatorie verso anziani, ...

Tria : «Spread troppo alto - non possiamo tenerlo così a lungo Casalino? Da lui volgarità» : Il ministro dell’Economia a Porta a Porta: «Spread troppo alto, non possiamo reggerlo a lungo». Su Casalino, in una intervista a Famiglia Cristiana: «Non commento volgarità e minacce». La replica dei 5 Stelle: «Non attacchi, faccia pulizia al ministero»

Tria : «Spread troppo alto - non possiamo tenerlo così a lungo Casalino? Non commento» : Il ministro dell’Economia a Porta a Porta: «Spread troppo alto, non possiamo reggerlo a lungo». Su Casalino, in una intervista a Famiglia Cristiana: «Non commento volgarità e minacce». La replica dei 5 Stelle: «Non attacchi, faccia pulizia al ministero»

TRIA ATTACCA Casalino "VOLGARE"/ "Spread alle stelle - non si va avanti" : ministro Economia contro M5s e Lega : TRIA ATTACCA CASALINO: "Volgare". Il ministro dell'Economia contro M5s e Lega: "Spread alle stelle, non si va avanti. La Patrimoniale sarebbe misura distruttiva"(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 21:47:00 GMT)

Scontro Tria-M5s. Il ministro contro Casalino : “Non commento volgarità e minacce” : Si riapre lo Scontro tra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il M5s sull'audio in cui Rocco Casalino parla di una vendetta contro i tecnici del Mef. Il ministro afferma: "Non desidero commentare volgarità e minacce contro funzionari dello Stato". Replica il MoVimento: "Ci sorprende che il ministro Tria invece di fare valutazioni di merito e pulizia nel suo ministero li difenda a prescindere".Continua a leggere

Spread - allarme di Tria. «Casalino? Non commento volgarità e minacce». La replica : «Faccia pulizia al Mef» : Credo che il problema sia l'incertezza politica ovvero dove il governo vuole andare a finire perciò ribadiamo che non vogliamo uscire dall'Euro. Come cambiamo questa paura? Quale segnale possiamo ...

Tria : ‘Spread a 320 insostenibile a lungo. Casalino? Non commento minacce’. M5s : ‘Pensi a fare pulizia al Mef’ : “Lo spread a 320 è un livello che non possiamo considerare di mantenere troppo a lungo”. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria, intervistato a “Porta a porta” ha analizzato la situazione dell’Italia dopo la bocciatura Ue sulla manovra. Ma ha anche specificato: “Non ci sono motivi fondamentali che giustifichino questi livelli. I fondamentali dell’Italia sono solidi”. Il problema “è ...

Mef - Tria contro Casalino 'Non commento volgarità e minacce'. M5S 'Faccia pulizia al ministero' : ... Giovanni Tria, parla in un'intervista a Famiglia cristiana e torna sulle minacce rivolte dal portavoce della presidenza del Consiglio, Rocco Casalino, al ministero dell'Economia e ai suoi tecnici. '...

Spread - Tria : livello che non possiamo mantenere - rischi per le banche. Scontro con Casalino : Un livello dello Spread a 320? Non è la febbre «a 40 ma neanche a 37. È un livello che non possiamo mantenere molto a lungo, non tanto per l'impatto sugli interessi sul debito che è molto lento, avendo un debito molto solido con una vita media di sette anni ci vogliono sette anni». Il problema è per le nostre banche, specie quelle più deboli. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giovanni Tria...