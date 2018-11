Casalino e le frasi su “down  e vecchi” | «Io discriminato | non intollerante» Il video

Casalino - polemiche per frasi su down e anziani. Lui : 'Una bufala' - : La pagina ArcadeTv7 ha postato immagini di un giovane Casalino che pronuncia parole choc. Ma il portavoce di Palazzo Chigi replica: "Vogliono infangarmi. Era un corso teatrale: frasi erano volutamente ...

Rocco Casalino - video con frasi contro i down riprese dai media e usate dal Pd : ‘Si dimetta’. Ma è fake : era corso di teatro : Un video risalente a diversi anni fa nel quale Rocco Casalino dice che i bambini down “gli danno fastidio” e lo “irritano” viene ripescato da ArcadeTv7 e ripreso da diversi siti di informazione, provocando la reazione di diversi esponenti di Pd e LeU, da Davide Faraone a Luca Pastorin, che chiedono il suo allontanamento da Palazzo Chigi. Ma è un caso di fake news, perché si tratta di un filmato in cui il portavoce del ...