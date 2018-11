agi

: RT @Agenzia_Italia: Caruana contro Carlsen, via al mondiale di #scacchi tra due giovani talenti - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Caruana contro Carlsen, via al mondiale di #scacchi tra due giovani talenti - infoitsport : Caruana contro Carlsen, via al mondiale di scacchi tra i due giovani talenti - Agenzia_Italia : Caruana contro Carlsen, via al mondiale di #scacchi tra due giovani talenti -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Per tutti quelli che credono che glisiano un passatempo da nerd la storia di Fabiano Caruana li farà ricredere. Ventisei anni, nato a Miami da madre italiana e padre italo-americano, Fabiano per nove anni, dal 2005 al 2014, ha praticato gliin veste azzurra, fino a che Rex Sinquefield, un miliardario con la passione per glinon fonda il St Louis Chess Club, rastrellandoda tutte le parti del mondo e facendo letteralmente carte false per naturalizzarli americani e farli giocare per la sua squadra. Così a maggio 2015 losta comunica l’intenzione di gareggiare per gli USA, la Federazione, secondo il St. Louis Post-Dispatch, gli avrebbe offerto 200 mila dollari per il passaggio. E già l’anno dopo, come ricorda il Corriere della Sera, vince “l’oro a squadre nelle olimpiadi degli...