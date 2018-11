Caruana contro Carlsen - via al mondiale di scacchi tra i due giovani talenti : Per tutti quelli che credono che gli scacchi siano un passatempo da nerd la storia di Fabiano Caruana li farà ricredere. Ventisei anni, nato a Miami da madre italiana e padre italo-americano, Fabiano per nove anni, dal 2005 al 2014, ha praticato gli scacchi in veste azzurra, fino a che Rex Sinquefield, un miliardario con la passione per gli scacchi non fonda il St Louis Chess Club, rastrellando talenti da tutte le parti del ...

Caruana contro Carlsen - lo scacco matto mondiale sarà under 30 : Partita dopo partita diventa il numero uno negli States e il due nel mondo. La sfida per il titolo mondiale Oggi a Londra si giocherà la finale contro un altro fenomeno assoluto della scacchiera, il ...

Caruana contro Carlsen - lo scacco matto mondiale sarà under 30 : Per tutti quelli che credono che gli scacchi siano un passatempo da nerd la storia di Fabiano Caruana li farà ricredere. Ventisei anni, nato a Miami da madre italiana e padre italo-americano, Fabiano per nove anni, dal 2005 al 2014, ha praticato gli scacchi in veste azzurra, fino a che Rex Sinquefield, un miliardario con la passione per gli scacchi non fonda il St Louis Chess Club, rastrellando talenti da tutte le parti del ...