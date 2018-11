Caruana contro Carlsen - lo scacco matto mondiale sarà under 30 : Per tutti quelli che credono che gli scacchi siano un passatempo da nerd la storia di Fabiano Caruana li farà ricredere. Ventisei anni, nato a Miami da madre italiana e padre italo-americano, Fabiano per nove anni, dal 2005 al 2014, ha praticato gli scacchi in veste azzurra, fino a che Rex Sinquefield, un miliardario con la passione per gli scacchi non fonda il St Louis Chess Club, rastrellando talenti da tutte le parti del ...

ATP Next Gen Finals – Esordio amaro per Caruana : l’azzurro ko in tre set contro De Minaur : Alex De Minaur liquida Liam Caruana nell’Esordio delle ATP Next Gen Finals: il tennista azzurro sconfitto in 3 set Esordio amaro per Liam Caruana, italiano trapiantato in Texas, che rappresenta il tricolore alle ATP Next Gen Finals. Il tennista azzurro, presente nel Master di fine anno grazie alla wild card vinta contro Brancaccio qualche giorno fa, è stato sconfitto nel primo turno del Gruppo B da Alex De Minaur. L’australiano si è ...