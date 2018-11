ilgiornale

: 'Caro #Emanuele, #eroe silenzioso. Onori la divisa col massimo sacrifico' - FieroITALIANO1 : 'Caro #Emanuele, #eroe silenzioso. Onori la divisa col massimo sacrifico' - dani_va_ : RT @GiorgiaMeloni: Ricordate Emanuele Reali, il Carabiniere travolto dal treno a Caserta mentre inseguiva dei malviventi? Uno di loro è già… - ArdenteDavide : RT @GiorgiaMeloni: Ricordate Emanuele Reali, il Carabiniere travolto dal treno a Caserta mentre inseguiva dei malviventi? Uno di loro è già… -

(Di venerdì 9 novembre 2018) Tanti, tantissimi uomini inhanno dedicato un ricordo a. L'era di internet aiuta in questo: un commiato sui social, una candela virtuale accesa in ricordo di un carabiniere morto mentre prestava servizio all'Italia. Il tragico decesso del vicebrigadiere umbro a Caserta, investito da un treno mentre inseguiva un ladro, ha commosso gli italiani. Ma soprattutto i colleghi, quelli che vestono la stessadell'Arma ma anche poliziotti, finanzieri, militari. Senza eccezioni.Reali lascia una moglie, due figli e genitori straziati dal dolore di saperlo "inutilmente" in cielo. Dei quattro banditi catturati nell'operazione anticrimine contro i ladri di appartamenti, infatti, uno è già libero (con obbligo di dimora a Napoli), due sono ai domiciliari e il terzo si è consegnato ieri. È lui cherincorreva nella tragica serata di domenica, quando ha scavalcato il ...