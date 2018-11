Carlotta Mantovan e la figlia Stella : al parco con la famiglia di Carlo Conti : Carlotta Mantovan è tornata alla vita di tutti i giorni dopo la tragica scomparsa del marito Fabrizio Frizzi. Carlotta infatti affianca Antonella Clerici nel programma "Portobello" e...

Carlotta Mantovan - la prima intervista dalla morte di Fabrizio Frizzi : 'Sono cambiata. Ora penso solo a nostra figlia Stella' ESCLUSIVO : ... insieme, sono tutte e tre queste cose: amiche da quando la Mantovan è entrata nella vita di Frizzi, nel 2002; famiglia assieme agli altri punti fermi del mondo di Fabrizio , primi fra tutti, Carlo ...

Carlotta Mantovan : 'Un grande riscontro del pubblico - spero che Fabrizio lo veda' : Carlotta Mantovan è stata protagonista di un'intervista a 'Domenica In' [VIDEO] condotta da Mara Venier. Nella puntata dello show andata in onda domenica 28 ottobre, la giornalista ed ex modella ha avuto modo di parlare della sua vita privata e lavorativa ed ha voluto ovviamente ricordare il suo Fabrizio Frizzi, scomparso lo scorso 26 marzo, definendolo un gentiluomo. Il primo incontro con Fabrizio avvenne nel 2002, l'anno successivo alla ...

Carlotta Mantovan racconta il primo incontro con Frizzi : “Un gentleman” : Carlotta Mantovan racconta il primo incontro con Fabrizio Frizzi e commuove tutti. Dolce, riservata, a tratti timida, la moglie del conduttore dell’Eredità ha concesso un’intervista a Mara Venier nel corso di Domenica In. Dopo il grande debutto il prima serata su Rai Uno con Portobello, che conduce accanto ad Antonella Clerici, Carlotta ha voluto ricordare ancora una volta l’uomo della sua vita, che si è spento dopo una lunga ...

Domenica In - Carlotta Mantovan ricorda Fabrizio Frizzi : “Spero lui veda tutto questo amore” : Carlotta Mantovan, la vedova del compianto Fabrizio Frizzi, che proprio ieri ha debuttato al fianco di Antonella Clerici nella prima puntata di Portobello, è stata ospite di Mara Venier. Carlotta Mantovan parla della sua carriera, a cominciare da Miss Italia, concorso al quale arrivò seconda e nel quale incontrò per la prima volta Fabrizio Frizzi: “Ci siamo messi insieme l’anno dopo in realtà. Lui era come sapete tutti, un vero gentleman. Con ...

