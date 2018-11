Carlo Pepi | sono falsi i due presunti Modigliani esposti a Palermo

finestresullarte.info

: RT @massimo_jannesi: Carlo Pepi indica altri due falsi #Modigliani attualmente esposti a #Palermo. Si tratta di due dipinti 'Jeanne' e 'Han… - empressborn : RT @massimo_jannesi: Carlo Pepi indica altri due falsi #Modigliani attualmente esposti a #Palermo. Si tratta di due dipinti 'Jeanne' e 'Han… - Alessan68590786 : RT @massimo_jannesi: Carlo Pepi indica altri due falsi #Modigliani attualmente esposti a #Palermo. Si tratta di due dipinti 'Jeanne' e 'Han… - ArtPassion3 : RT @massimo_jannesi: Carlo Pepi indica altri due falsi #Modigliani attualmente esposti a #Palermo. Si tratta di due dipinti 'Jeanne' e 'Han… -

(Di venerdì 9 novembre 2018), in un commento, ha chiamato poi a raccolta il mondo dell'arte: 'la tragedia non è finita, acontinua. Ed ecco riapparire in mostra due inaccettabiliche probabilmente hanno il ...