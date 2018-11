Carlo Conti a TvBlog | Paolo Bonolis? E' un grande uomo | un professionista e siamo

Carlotta Mantovan e la figlia Stella : al parco con la famiglia di Carlo Conti : Carlotta Mantovan è tornata alla vita di tutti i giorni dopo la tragica scomparsa del marito Fabrizio Frizzi. Carlotta infatti affianca Antonella Clerici nel programma "Portobello" e...

Carlo Conti abbandona Tale e Quale Show? La smentita : Tale e Quale Show: Carlo Conti non passa a Mediaset Carlo Conti è uno dei volti storici della Rai. Basti pensare che ogni anno, grazie ai suoi programmi, riesce a collezionare ascolti record. Ma secondo il settimanale Chi presto il conduttore potrebbe lasciare l’azienda pubblica, per approdare in maniera definitiva a Mediaset. A smentire la notizia però ci pensa Tv Blog che rivela in anteprima che non solo il conduttore di Tale e Quale ...

I Retroscena di Blogo : Carlo Conti resta in Rai e torna con la Corrida : Ciclicamente, quasi ogni anno, appare sui media l'indiscrezione per cui Carlo Conti, storico volto di Rai1, lasci la televisione pubblica per passare a Mediaset. Anche questa volta la tradizione è stata rispettata attraverso le pagine patinate della rivista di gossip Chi, diretta dal co-conduttore del programma Mediaset Grande fratello Vip.E' stato infatti il periodico cartaceo diretto da Alfonso Signorini a scrivere la notizia per cui il ...

Tale e quale show - Carlo Conti e il nuovo rivale Paolo Bonolis : le contromisure per battere Scherzi a parte : Osso duro per Carlo Conti . Venerdì sera, contro Tale e quale show , Canale 5 schiererà il ritorno di Scherzi a parte , affidato a Paolo Bonolis . Le risate perfide ai danni di alcuni supervip , si ...

Carlo Conti torna a L’Eredità : ecco perché : L’Eredità quest’anno è tornata sotto la guida di Flavio Insinna. La trasmissione che fu di Fabrizio Frizzi, scomparso a marzo scorso per via di un brutto male, non è cominciata col piede giusto. Molti telespettatori non erano d’accordo con la scelta di affidare a Insinna quel programma che per anni ha visto al timone Frizzi. Non era nemmeno un’eredità facile da raccogliere per il presentatore travolto lo scorso anno dallo scandalo sollevato da ...

Carlo Conti - parla l'ex Roberta Morise : 'Con lui rapporti ai minimi - quando ci incontriamo...' : 'Tengo il minimo dei rapporti con lui'. Roberta Morise , intervistata dalla rivista Intimità , rivela com'è oggi la situazione con Carlo Conti . La protagonista dei Fatti vostri su Raidue è stata ...

L'eredità - Speciale AIRC : Carlo Conti ricorda Fabrizio Frizzi (video) : E' una settimana importante quella che si è appena aperta per la Rai. Dalla giornata di ieri, domenica 4 novembre al prossimo 11 novembre, grazie all'alleanza fra l'AIRC (Associazione Italiana per la ricerca sul cancro) e la tv pubblica, molte trasmissioni dedicheranno l'intero palinsesto al racconto delle storie dei protagonisti della ricerca e alla raccolta fondi per avviare progetti innovativi per la cura del cancro.Fra le trasmissioni ...

Tale e quale show - il brutto sospetto sulle imitazioni nel giorni dei Morti : 'Carlo Conti forse...' : 'Ma Carletto questa sera voleva rendere omaggio al 2 novembre' così si legge tra i vari commenti sulla puntata andata in onda ieri di Tale e quale show su Twitter . Molti spettatori hanno notato ...

Tale e quale Show - Gabriele Cirilli svela perché ha lasciato Carlo Conti : 'Per rispetto di chi ci lavora...' : È tornato come giurato speciale, Gabriele Cirilli , ma la sua assenza a questa edizione di Tale e quale Show di Carlo Conti ha fatto parlare molti. 'Non avrei potuto offrire nulla di nuovo al mio ...

Tale e Quale Show : Gabriele Cirllli torna da Carlo Conti : Gabriele Cirilli: il ritorno da Carlo Conti a Tale e Quale Show Domani sera inizierà la nuova edizione del torneo di Tale e Quale Show. Al torneo parteciperanno i migliori artisti dell’ottava edizione del popolare Talent Show vip condotto da Carlo Conti e quelli degli anni scorsi. Finita qua? Nemmeno per idea perchè il popolare blog televisivo TvBlog.it ha riportato un’interessante anticipazione sulla puntata di domani di Tale e ...

Tale e quale show - la chiusura trionfale di Carlo Conti : share - dati pazzeschi per l'ultima puntata : Vittoria di Tale e quale show che nell'ultima puntata incassa il 22% di share con 4.425.000 spettatori. Ieri, venerdì 26 ottobre, il programma condotto da Carlo Conti , in onda su Rai1, ha superato ...

Ascolti tv - Solo 2 chiude in negativo : nella lotta tra 'finali' Carlo Conti ha la meglio : Il gran finale di Tale e Quale Show ha tenuto incollati alla tv gran parte dei telespettatori. Marco Bocci chiude la...

Nick Luciani dei Cugini di Campagna ha perso tutto/ "Addio vita agiata - faccio un appello a Carlo Conti..." : Nick Luciani dei Cugini di Campagna ha perso tutto, il vocalist dice"Addio alla sua vita agiata" e fa un appello a Carlo Conti per partecipare a Tale e Quale Show. (Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 10:28:00 GMT)

Marco Carta non partecipa al torneo di Tale e Quale Show 2018/ Perché? L'annuncio in diretta di Carlo Conti : Marco Carta ha deciso di non partecipare al torneo di Tale e Quale Show 2018. Il vincitore della scorsa edizione "Ha rinunciato per alcuni impegni", svela Carlo Conti(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 00:22:00 GMT)