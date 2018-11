Carabinieri a scuola da Andreucci con la 308 GTi by Peugeot Sport

Scuola - vicenda choc a Brescia : maestro 40enne arrestato dai Carabinieri : Un insegnante 40enne della Valsabbia è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Salò (Brescia) con l’accusa di violenza sessuale ai danni di minori: l’arresto è avvenuto mentre il docente si trovava a Scuola. Il maestro avrebbe molestato una bambina di otto anni che frequenta l’istituto dove lavora l’insegnante. Sono stati i genitori della bimba, preoccupati del suo insolito comportamento, a denunciare ...

Vicenda choc in una scuola di Bari - quattro maestre arrestate dai Carabinieri : Purtroppo, si parla di scuola anche nella cronaca odierna, con una nuova e spiacevole notizia di maltrattamenti a danno dei bambini più piccoli. I Carabinieri, infatti, hanno arrestato quattro maestre di una scuola materna di Capurso, località in provincia di Bari: le insegnanti sono state accusate di aver maltrattato i loro alunni, bambini di 3 anni. Bari, quattro maestre arrestate per maltrattamenti Le maestre della scuola ...

“Sicuri in Montagna” : il 26 ottobre evento del Parco dell’Aspromonte alla Scuola Allievi Carabinieri : Sensibilizzazione, conoscenza, prevenzione per vivere la Montagna a 360° in completa sicurezza. L’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte prosegue nel suo percorso di condivisione e partecipazione organizzando, insieme all’Arma dei Carabinieri con le sue diverse espressioni (Arma Territoriale e Carabinieri Forestali), il Soccorso Alpino e Speleologico della regione Calabria, l’evento “Sicuri in Montagna” che si svolgerà venerdì 26 ottobre alle ore ...

Vittoria - spaccia davanti alla scuola : arrestato dai Carabinieri : Un giovane pusher sorpreso a spacciare droga davanti ad una scuola a Vittoria è stato arrestato dai carabinieri. In casa aveva mezzo chilo di droga

Mantova : blitz antidroga dei Carabinieri in una scuola superiore : Milano, 8 ott. (AdnKronos) - blitz antidroga dei carabinieri in una scuola superiore della provincia Mantovana. I carabinieri della stazione di Viadana, coordinati da Massimiliano Burroni, insieme ai colleghi dell’aliquota operativa, delle stazioni limitrofe e del nucleo cinofili, si sono presentati