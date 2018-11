Carabiniere ucciso da treno durante inseguimento | si è costituito il ladro

Carabiniere ucciso dal treno - un fermo : 02.31 Si è costituito ai carabinieri il 24enne Pasquale Attanasio. Sarebbe lui il ladro che il vicebrigadiere Emanuele Reali stava inseguendo martedì scorso prima di essere travolto e ucciso da un treno nei pressi della stazione di Caserta. Attanasio si è presentato con il suo avvocato al locale comando provinciale dell'Arma, lo stesso dove prestava servizio lo sfortunato militare. Il giovane è stato sottoposto a fermo su disposizione della ...

Caserta - Carabiniere travolto e ucciso dal treno : “Stava inseguendo un ladro” : E’ morto investito da un treno mentre inseguiva un presunto ladro, a poche centinaia di metri dalla stazione ferroviaria. E’ accaduto ad Emanuele Reali, vice-brigadiere di 34 anni in servizio al Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri della Compagnia di Caserta. Il militare, in abiti borghesi, non si è accorto dell’arrivo del treno ed è stato travolto all’altezza di via Ferrarecce, in pieno centro cittadino. Con lui sembra ci ...

Sardegna - ex Carabiniere travolto e ucciso : arrestato il presunto investitore : Stava passeggiando in compagnia di un amico intorno alle 8 di domenica mattina, nel tratto di strada all’ingresso di Ollolai, un piccolo paesino in provincia di Nuoro, in Sardegna, quando è stato travolto e ucciso da un’auto guidata da un 25 enne di Ollolai, Giovanni Soru che – secondo quanto accertato dai Carabinieri [VIDEO] – non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Luigi Crudu, 81 anni, carabiniere in pensione originario di Sarule, è morto ...

Napoli - 17enne ucciso da un Carabiniere : pena dimezzata : Un fatto accaduto nel 2014, quando il 17enne, Davide, ha perso la vita a causa di un colpo d'arma da fuoco partito per sbaglio dalla pistola di un Carabiniere. Solo in questi giorni è stata ...